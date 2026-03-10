تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مَنْ خسر ومَنْ ربح بعد تأجيل الانتخابات؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
10-03-2026 | 04:00
A-
A+
مَنْ خسر ومَنْ ربح بعد تأجيل الانتخابات؟
مَنْ خسر ومَنْ ربح بعد تأجيل الانتخابات؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يكن قرار مجلس النواب تأجيل الانتخابات النيابية لمدة سنتين مفاجئاً كما حاول البعض تصويره. في الواقع، كان هذا السيناريو مطروحاً بقوة حتى قبل اندلاع الحرب الأخيرة، إذ كانت معظم القوى السياسية تتحدث في الكواليس عن صعوبة إجراء الانتخابات في موعدها.

صحيح أن الكباش السياسي كان يدور حول مدة التمديد، بين من يريد سنة واحدة ومن يدفع نحو سنتين، لكن فكرة التأجيل بحد ذاتها كانت شبه محسومة.

اندلاع المعركة العسكرية في المنطقة أعطى هذه القوى فرصة ذهبية لتبني خيار التمديد من دون دفع كلفة سياسية كبيرة أمام الرأي العام الداخلي. فالحرب، بكل ما حملته من توترات أمنية واقتصادية ونزوح داخلي، شكلت مبرراً جاهزاً لتبرير التأجيل. وهكذا، تحولت الفكرة التي كانت مثار جدل سياسي إلى قرار سهل التسويق، خصوصاً في ظل الخشية من اهتزاز الاستقرار الداخلي.

وقبل الدخول في حسابات الربح والخسارة، من المهم الإشارة إلى أن معظم القوى شاركت بشكل أو بآخر في تمرير التمديد، حتى تلك التي أبدت تحفظات علنية. ف"القوات اللبنانية"، على سبيل المثال، كانت تفضل التمديد لمدة عام واحد فقط لأسباب سياسية تتعلق بإدارة المرحلة المقبلة، لكن هذا الموقف بحد ذاته يعني أنها لم تكن تعارض فكرة التأجيل. أما "التيار الوطني الحر" فاختار أن يحافظ على خطاب علني يؤكد تمسكه بإجراء الانتخابات، لكنه عملياً لم يذهب إلى مواجهة جدية لمنع التمديد.
أما في ميزان المستفيدين، فتبدو "القوات اللبنانية" في موقع متقدم. فالتأجيل يمنحها فرصة الحفاظ على استقرار بنيتها السياسية والتنظيمية، كما يفتح الباب أمام احتمال أن يكون المجلس الحالي أو المجلس الذي سيليه هو الذي ينتخب الرئيس المقبل للجمهورية، وهو استحقاق ترى فيه "القوات" فرصة لتعزيز موقعها في المعادلة السياسية.


المستفيد الثاني هو رئيس الحكومة نواف سلام، إلى جانب عدد من النواب التغييريين المقربين منه. فهؤلاء يدركون أن أي انتخابات جديدة في الظروف الحالية قد تقلب المشهد النيابي وتؤدي إلى خسارة عدد كبير منهم مقاعدهم. لذلك فإن التمديد يمنحهم سنتين إضافيتين داخل المجلس، كما يساهم في تثبيت الحكومة الحالية لفترة أطول.
كذلك يحقق "التيار الوطني الحر" مكسباً غير مباشر من التأجيل، إذ يتيح له الحفاظ على كتلته النيابية الحالية وتجنب خوض معركة انتخابية في ظرف سياسي وشعبي معقد قد يفتح الباب أمام تراجع أكبر في حضوره البرلماني.
في المقابل، يبدو"الثنائي الشيعي" من أبرز الخاسرين سياسياً من قرار التمديد، إذ كان يعوّل على انتخابات مبكرة نسبياً قد تسمح بزيادة حصته النيابية أو على الأقل تعزيز نفوذه داخل المجلس. كما يبرز"تيار المستقبل" كخاسر آخر، بعدما كان يعمل في الأشهر الماضية على التحضير لعودة سياسية وانتخابية تدريجية، وهي عودة ستبقى مؤجلة الآن لسنتين إضافيتين على الأقل.
اذن مجلس النواب مدد أمس ولايته لعامين إضافيين بأكثرية 76 صوتاً، بعد مداخلات استمرّت نحو ساعتين، في تكرار لتمديد سابق .ففي 31 أيار 2013، اجتمع المجلس لعشر دقائق فقط ليقرّ التمديد لنفسه 17 شهراً، ثم اجتمع مُجدّداً عند انتهاء تلك المهلة ليجدّد ولايته لعامين وسبعة أشهر. يومها كانت الحجة عدم التوافق على قانون انتخابي، وتدهور الوضع الأمني على خلفية الحرب السورية. أمّا اليوم، فكانت عبارة «القوة القاهرة» كلمة السر التي عُمّمت مُسبقاً، فكرّرها النواب تباعاً، قبل أن يصوتوا على التمديد.
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هل يستفيد الثنائي من تأجيل الانتخابات؟
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:45:09 Lebanon 24 Lebanon 24
خريس: تأجيل الانتخابات ليس من مصلحة لبنان
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:45:09 Lebanon 24 Lebanon 24
غموض انتخابي اضافي بعد اعلان بري طلب سفراء في "اللجنة الخماسية" تأجيل الاستحقاق
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:45:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ريفي: أي تأجيل للانتخابات إلى ما بعد 14 أيار لن يكون دستورياً ولن أدخل مجلس النواب نهائياً بدءاً من 15 أيار في حال تأجيل الاستحقاق
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:45:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

التيار الوطني الحر

القوات اللبنانية

التيار الوطني

اللبنانية

المستقبل

برلماني

السورية

الثنائي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-03-10
Lebanon24
05:26 | 2026-03-10
Lebanon24
05:21 | 2026-03-10
Lebanon24
05:19 | 2026-03-10
Lebanon24
05:17 | 2026-03-10
Lebanon24
05:08 | 2026-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24