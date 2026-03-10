"مبادرة جريئة" أمام الفرص الضئيلة

في خطابه الأخير، بدا الرئيس جوزاف عون وكأنه يعلن عن تحوّل جذري في مقاربة الدولة للحرب القائمة. لم يكتفِ بتوصيف المأساة الإنسانية أو فضح الفخ الذي نُصب للبنان عبر الصواريخ العبثية، بل ذهب أبعد: اتهم بشكل مباشر من أطلق تلك الصواريخ (حزب الله) بأنه أراد شراء سقوط الدولة اللبنانية لمصلحة حسابات النظام ، ولو على حساب تدمير القرى وتهجير عشرات الآلاف.



هذا الموقف حسب مصادر "لبنان٢٤" يضع أمام معادلة جديدة: الدولة قررت أن تحبط هذا المخطط، وأن تضع حداً للفوضى عبر قرار واضح وصريح بحظر أي نشاط عسكري أو أمني لحزب الله.

وتضيف ان رأس الدولة اراد ان يقول إن السلاح الخارج عن الشرعية لم يعد مجرد إشكالية داخلية، بل تهديد وجودي يجب نزع جذوره.

في المقابل، طرح الرئيس مبادرة متكاملة: هدنة شاملة توقف الاعتداءات ، دعم لوجستي للقوى المسلحة اللبنانية، سيطرة كاملة على مناطق التوتر ونزع سلاح ، ثم مفاوضات مباشرة مع برعاية دولية للوصول إلى ترتيبات دائمة للأمن والاستقرار. إنها صياغة جديدة لمفهوم السيادة، تقوم الأرض خطوة خطوة، وإسقاط ذرائع الطرفين، وصولاً إلى سلام كامل وفق القرارات الدولية.

وتلفت المصادر الى ان أراد أن يقول إن لبنان لم يعد قادراً على البقاء رهينة بين عدوان خارجي وسلاح داخلي. الدولة قررت أن تستعيد زمام المبادرة، وأن تطرح على المجتمع الدولي خياراً واضحاً: إمّا دعمها في مسار نزع السلاح وإرساء السلام، وإمّا تركها تسقط تحت ثقل الفوضى والعدوان.