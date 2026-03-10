تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"مبادرة جريئة" أمام الفرص الضئيلة

Lebanon 24
10-03-2026 | 04:45
A-
A+
مبادرة جريئة أمام الفرص الضئيلة
مبادرة جريئة أمام الفرص الضئيلة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في خطابه الأخير، بدا الرئيس جوزاف عون وكأنه يعلن عن تحوّل جذري في مقاربة الدولة اللبنانية للحرب القائمة. لم يكتفِ بتوصيف المأساة الإنسانية أو فضح الفخ الذي نُصب للبنان عبر الصواريخ العبثية، بل ذهب أبعد: اتهم بشكل مباشر من أطلق تلك الصواريخ (حزب الله) بأنه أراد شراء سقوط الدولة اللبنانية لمصلحة حسابات النظام الإيراني، ولو على حساب تدمير القرى وتهجير عشرات الآلاف.  

هذا الموقف حسب مصادر "لبنان٢٤" يضع لبنان أمام معادلة جديدة: الدولة قررت أن تحبط هذا المخطط، وأن تضع حداً للفوضى عبر قرار واضح وصريح بحظر أي نشاط عسكري أو أمني لحزب الله. 
وتضيف ان رأس الدولة اراد ان يقول إن السلاح الخارج عن الشرعية لم يعد مجرد إشكالية داخلية، بل تهديد وجودي يجب نزع جذوره.  
في المقابل، طرح الرئيس مبادرة متكاملة: هدنة شاملة توقف الاعتداءات الإسرائيلية، دعم لوجستي للقوى المسلحة اللبنانية، سيطرة كاملة على مناطق التوتر ونزع سلاح حزب الله، ثم مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية دولية للوصول إلى ترتيبات دائمة للأمن والاستقرار. إنها صياغة جديدة لمفهوم السيادة، تقوم على استعادة الأرض خطوة خطوة، وإسقاط ذرائع الطرفين، وصولاً إلى سلام كامل وفق القرارات الدولية.  
وتلفت المصادر الى ان الرئيس عون أراد أن يقول إن لبنان لم يعد قادراً على البقاء رهينة بين عدوان خارجي وسلاح داخلي. الدولة قررت أن تستعيد زمام المبادرة، وأن تطرح على المجتمع الدولي خياراً واضحاً: إمّا دعمها في مسار نزع السلاح وإرساء السلام، وإمّا تركها تسقط تحت ثقل الفوضى والعدوان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الاسرائيلية: فرصة نجاة خامنئي من الهجوم الإسرائيلي ضئيلة إلى معدومة
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:45:36 Lebanon 24 Lebanon 24
السويد لن تنضم إلى مبادرة "مجلس السلام"
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:45:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص لوفد مدرسة "الرجاء كولدج": المستقبل لكم فاصنعوا الفرص وأبدعوا في وطنكم
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:45:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون أمام المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لمبادرة الممر الاقتصادي IMEC: لبنان مستعد للانخراط في مبادرة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:45:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

على استعادة

الإسرائيلية

الرئيس عون

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

رئيس عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:40 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:26 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:21 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:19 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:40 | 2026-03-10
Lebanon24
05:30 | 2026-03-10
Lebanon24
05:26 | 2026-03-10
Lebanon24
05:21 | 2026-03-10
Lebanon24
05:19 | 2026-03-10
Lebanon24
05:17 | 2026-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24