تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
11
o
بعلبك
12
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
"مبادرة جريئة" أمام الفرص الضئيلة
Lebanon 24
10-03-2026
|
04:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خطابه الأخير، بدا الرئيس جوزاف عون وكأنه يعلن عن تحوّل جذري في مقاربة الدولة
اللبنانية
للحرب القائمة. لم يكتفِ بتوصيف المأساة الإنسانية أو فضح الفخ الذي نُصب للبنان عبر الصواريخ العبثية، بل ذهب أبعد: اتهم بشكل مباشر من أطلق تلك الصواريخ (حزب الله) بأنه أراد شراء سقوط الدولة اللبنانية لمصلحة حسابات النظام
الإيراني
، ولو على حساب تدمير القرى وتهجير عشرات الآلاف.
هذا الموقف حسب مصادر "لبنان٢٤" يضع
لبنان
أمام معادلة جديدة: الدولة قررت أن تحبط هذا المخطط، وأن تضع حداً للفوضى عبر قرار واضح وصريح بحظر أي نشاط عسكري أو أمني لحزب الله.
وتضيف ان رأس الدولة اراد ان يقول إن السلاح الخارج عن الشرعية لم يعد مجرد إشكالية داخلية، بل تهديد وجودي يجب نزع جذوره.
في المقابل، طرح الرئيس مبادرة متكاملة: هدنة شاملة توقف الاعتداءات
الإسرائيلية
، دعم لوجستي للقوى المسلحة اللبنانية، سيطرة كاملة على مناطق التوتر ونزع سلاح
حزب الله
، ثم مفاوضات مباشرة مع
إسرائيل
برعاية دولية للوصول إلى ترتيبات دائمة للأمن والاستقرار. إنها صياغة جديدة لمفهوم السيادة، تقوم
على استعادة
الأرض خطوة خطوة، وإسقاط ذرائع الطرفين، وصولاً إلى سلام كامل وفق القرارات الدولية.
وتلفت المصادر الى ان
الرئيس عون
أراد أن يقول إن لبنان لم يعد قادراً على البقاء رهينة بين عدوان خارجي وسلاح داخلي. الدولة قررت أن تستعيد زمام المبادرة، وأن تطرح على المجتمع الدولي خياراً واضحاً: إمّا دعمها في مسار نزع السلاح وإرساء السلام، وإمّا تركها تسقط تحت ثقل الفوضى والعدوان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الاسرائيلية: فرصة نجاة خامنئي من الهجوم الإسرائيلي ضئيلة إلى معدومة
Lebanon 24
هيئة البث الاسرائيلية: فرصة نجاة خامنئي من الهجوم الإسرائيلي ضئيلة إلى معدومة
10/03/2026 11:45:36
10/03/2026 11:45:36
Lebanon 24
Lebanon 24
السويد لن تنضم إلى مبادرة "مجلس السلام"
Lebanon 24
السويد لن تنضم إلى مبادرة "مجلس السلام"
10/03/2026 11:45:36
10/03/2026 11:45:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص لوفد مدرسة "الرجاء كولدج": المستقبل لكم فاصنعوا الفرص وأبدعوا في وطنكم
Lebanon 24
مرقص لوفد مدرسة "الرجاء كولدج": المستقبل لكم فاصنعوا الفرص وأبدعوا في وطنكم
10/03/2026 11:45:36
10/03/2026 11:45:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون أمام المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لمبادرة الممر الاقتصادي IMEC: لبنان مستعد للانخراط في مبادرة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا
Lebanon 24
الرئيس عون أمام المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لمبادرة الممر الاقتصادي IMEC: لبنان مستعد للانخراط في مبادرة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا
10/03/2026 11:45:36
10/03/2026 11:45:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
على استعادة
الإسرائيلية
الرئيس عون
الإسرائيلي
اللبنانية
حزب الله
الإيراني
رئيس عون
تابع
قد يعجبك أيضاً
السنيورة: نؤيّد المبادرة الجديدة التي أطلقها الرئيس عون
Lebanon 24
السنيورة: نؤيّد المبادرة الجديدة التي أطلقها الرئيس عون
05:40 | 2026-03-10
10/03/2026 05:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
زيادة التعرفة وتقنين الكهرباء.. هذا ما قد يلجأ إليه أصحاب المولدات
Lebanon 24
زيادة التعرفة وتقنين الكهرباء.. هذا ما قد يلجأ إليه أصحاب المولدات
05:30 | 2026-03-10
10/03/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة حتى الخميس
Lebanon 24
طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة حتى الخميس
05:26 | 2026-03-10
10/03/2026 05:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
جولات رقابية لوزارة الزراعة على أسواق الخضار في بيروت والبقاع والشمال
Lebanon 24
جولات رقابية لوزارة الزراعة على أسواق الخضار في بيروت والبقاع والشمال
05:21 | 2026-03-10
10/03/2026 05:21:45
Lebanon 24
Lebanon 24
البعريني من قصر بعبدا: الجيش هو الضامن للأمن والاستقرار وحماية السلم الأهلي
Lebanon 24
البعريني من قصر بعبدا: الجيش هو الضامن للأمن والاستقرار وحماية السلم الأهلي
05:19 | 2026-03-10
10/03/2026 05:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا حصل مع محمد رعد داخل مجلس النواب؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع محمد رعد داخل مجلس النواب؟
16:43 | 2026-03-09
09/03/2026 04:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل للبنان وسط الحرب.. محللون يكشفون
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل للبنان وسط الحرب.. محللون يكشفون
16:08 | 2026-03-09
09/03/2026 04:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن وضع لبنان يكشفها تقرير أميركي.. ماذا أعلن عن "التفاوض"؟
Lebanon 24
معلومات عن وضع لبنان يكشفها تقرير أميركي.. ماذا أعلن عن "التفاوض"؟
15:15 | 2026-03-09
09/03/2026 03:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل في إسرائيل عن لبنان.. كلام "حربي"!
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل في إسرائيل عن لبنان.. كلام "حربي"!
15:22 | 2026-03-09
09/03/2026 03:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي رُصد مع نواب "الحزب"؟
Lebanon 24
ما الذي رُصد مع نواب "الحزب"؟
17:39 | 2026-03-09
09/03/2026 05:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:40 | 2026-03-10
السنيورة: نؤيّد المبادرة الجديدة التي أطلقها الرئيس عون
05:30 | 2026-03-10
زيادة التعرفة وتقنين الكهرباء.. هذا ما قد يلجأ إليه أصحاب المولدات
05:26 | 2026-03-10
طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة حتى الخميس
05:21 | 2026-03-10
جولات رقابية لوزارة الزراعة على أسواق الخضار في بيروت والبقاع والشمال
05:19 | 2026-03-10
البعريني من قصر بعبدا: الجيش هو الضامن للأمن والاستقرار وحماية السلم الأهلي
05:17 | 2026-03-10
في السراي.. سلام ترأس اللقاء الوزاري الدوري
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
10/03/2026 11:45:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
10/03/2026 11:45:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
10/03/2026 11:45:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24