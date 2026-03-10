تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

وزير الزراعة يواصل متابعة أعمال الوزارة من مصلحة جبل لبنان في فرن الشباك

Lebanon 24
10-03-2026 | 04:38
في ظل الأوضاع المستجدة، يواصل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني متابعة سير العمل في وزارة الزراعة بالتنسيق مع فريق العمل، من مقر مصلحة زراعة جبل لبنان في فرن الشباك، وذلك بصورة مؤقتة لضمان استمرارية الخدمات الزراعية وعدم انقطاعها.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على سلامة الموظفين والمواطنين، وعلى الحفاظ على انتظام العمل الإداري والفني وتأمين إنجاز المعاملات المرتبطة بالقطاع الزراعي، بما يتيح للمزارعين والمواطنين متابعة شؤونهم بسهولة وفي المواعيد المحددة.

وأكد هاني "أن وزارة الزراعة مستمرة في أداء دورها في دعم المزارعين ومواكبة احتياجات القطاع الزراعي، مع الحفاظ على الجهوزية الإدارية والتقنية لضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات في مختلف الظروف".

كما أعرب عن أمله في "أن يستعيد لبنان عافيته في أقرب وقت، بما يمكّن المواطنين والمؤسسات من تجاوز المرحلة الراهنة بثقة واستقرار"، مشدداًعلى "اهمية تكاتف الجهود للحفاظ على الأمن الغذائي وتعزيز صمود القطاع الزراعي".

 
وزارة الزراعة

الدكتور نزار

وزير الزراعة

فرن الشباك

نزار هاني

جبل لبنان

نزار

