وزير الزراعة يواصل متابعة أعمال الوزارة من مصلحة جبل لبنان في فرن الشباك

في ظل الأوضاع المستجدة، يواصل هاني متابعة سير العمل في بالتنسيق مع فريق العمل، من مقر مصلحة زراعة في ، وذلك بصورة مؤقتة لضمان استمرارية الخدمات الزراعية وعدم انقطاعها.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على سلامة الموظفين والمواطنين، وعلى الحفاظ على انتظام العمل الإداري والفني وتأمين إنجاز المعاملات المرتبطة بالقطاع الزراعي، بما يتيح للمزارعين والمواطنين متابعة شؤونهم بسهولة وفي المواعيد المحددة.



وأكد هاني "أن وزارة الزراعة مستمرة في أداء دورها في دعم المزارعين ومواكبة احتياجات القطاع الزراعي، مع الحفاظ على الجهوزية الإدارية والتقنية لضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات في مختلف الظروف".



كما أعرب عن أمله في "أن يستعيد عافيته في أقرب وقت، بما يمكّن المواطنين والمؤسسات من تجاوز المرحلة الراهنة بثقة واستقرار"، مشدداًعلى "اهمية تكاتف الجهود للحفاظ على الأمن الغذائي وتعزيز صمود القطاع الزراعي".





