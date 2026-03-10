تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الجيش الاسرائيلي يواصل مجازره جنوباً.. عائلة جديدة ضحية الاجرام

Lebanon 24
10-03-2026 | 04:40
الجيش الاسرائيلي يواصل مجازره جنوباً.. عائلة جديدة ضحية الاجرام
الجيش الاسرائيلي يواصل مجازره جنوباً.. عائلة جديدة ضحية الاجرام photos 0
استفاقت بلدة النميرية على هول المجزرة الدموية التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي الليلة الماضية وادت الى استشهاد 6 من افراد عائلة واحدة من ال حمدان ، في حين لا يزال شخص واحد مفقود  تحت الركام ، بعدما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة جوية مستهدفا مبنى سكني في حي الغبرة في البلدة ودمره لحظة تواجد وتجمع عائلة المواطن احمد حسن حمدان للافطار الرمضاني، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وادت الغارة الى استشهاد حمدان وزوجته نجيبة عباس علول (مفقودة حتى اللحظة) وبناتهم كوثر، فاطمة، وبتول وولداها الطفلين جهاد وفاطمة ( رضيعة)  وعباس زيعور
 وتواصل فرق الدفاع المدني وفرق الاسعاف من مختلف الجمعيات عملية رفع الانقاض من المبنى الذي دمرته الغارة وألحقت اضرار فادحة ايضا بالمنازل المحيطة .
 
حسن حمدان

لبنان 24

احمد حسن

حسن حمد

حمد حسن

الرمضان

حمد حس

لبنان

