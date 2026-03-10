الجيش الاسرائيلي يواصل مجازره جنوباً.. عائلة جديدة ضحية الاجرام

استفاقت بلدة النميرية على هول المجزرة الدموية التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي الليلة الماضية وادت الى استشهاد 6 من افراد عائلة واحدة من ال ، في حين لا يزال شخص واحد مفقود تحت الركام ، بعدما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة جوية مستهدفا مبنى سكني في حي الغبرة في البلدة ودمره لحظة تواجد وتجمع عائلة المواطن احمد للافطار الرمضاني، بحسب ما افادت مندوبة " ".وادت الغارة الى استشهاد حمدان وزوجته نجيبة عباس علول (مفقودة حتى اللحظة) وبناتهم كوثر، فاطمة، وبتول وولداها الطفلين جهاد وفاطمة ( رضيعة) وعباس زيعوروتواصل فرق الدفاع المدني وفرق الاسعاف من مختلف الجمعيات عملية رفع الانقاض من المبنى الذي دمرته الغارة وألحقت اضرار فادحة ايضا بالمنازل المحيطة .