تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لحين تجاوز المرحلة الصعبة.. بيان من مؤسسة كهرباء لبنان

Lebanon 24
10-03-2026 | 04:45
A-
A+
لحين تجاوز المرحلة الصعبة.. بيان من مؤسسة كهرباء لبنان
لحين تجاوز المرحلة الصعبة.. بيان من مؤسسة كهرباء لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان انه في ظل الظروف الأمنية الراهنة والارتفاع المتسارع في أسعار النفط عالميًا، وما يرافقه من انعكاسات مباشرة على كلفة الإنتاج في مقابل تأثر واردات الجباية سلبيًا في مختلف المناطق اللبنانية جراء الأزمة المستجدة،
تفيد مؤسسة كهرباء لبنان أنها تتابع تطورات الوضع بشكل يومي ودقيق بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه، وتقوم في هذا الإطار، باتخاذ الإجراءات المناسبة بصورة مستمرة، كما تعمل على السياسة الإنتاجية والخطة التشغيلية لديها بما يتلاءم مع المعطيات المستجدة، وذلك بهدف ضمان استمرارية التغذية قدر الإمكان لا سيما للمرافق الحيوية الأساسية في لبنان (مطار بيروت الدولي، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، قصور العدل، الإدارات والمرافق الأساسية في الدولة...)، وتجاوز هذه المرحلة الصعبة بأقل تأثير ممكن على كل من المرافق العامة والمواطنين.
هذا وتطمئن مؤسسة كهرباء لبنان جميع اللبنانيين بأن التغذية الكهربائية مستقرة، وتؤكد بأنها تواصل تقييم الوضع بشكل دوري واتخاذ ما يلزم من تدابير تشغيلية وتقنية للتكيف مع التحديات الراهنة لعبور هذه الأزمة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
من هم أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:46:02 Lebanon 24 Lebanon 24
عون بعد لقاء وزير الدولة القطري: لبنان يقدّر الدور الذي تلعبه دولة قطر في المساعدة على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها من خلال الدعم الذي تقدمه والذي يتطلع لبنان إلى استمراره
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:46:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤسسة كهرباء لبنان تعلن إصلاح العطل في محطة النبطية
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:46:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تمديد العمل لعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الذين تجاوزوا سن الـ64
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:46:02 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤسسة كهرباء لبنان

مطار بيروت الدولي

كهرباء لبنان

وزارة الطاقة

مطار بيروت

اللبنانية

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:40 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:26 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:21 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:19 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:40 | 2026-03-10
Lebanon24
05:30 | 2026-03-10
Lebanon24
05:26 | 2026-03-10
Lebanon24
05:21 | 2026-03-10
Lebanon24
05:19 | 2026-03-10
Lebanon24
05:17 | 2026-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24