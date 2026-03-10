لحين تجاوز المرحلة الصعبة.. بيان من مؤسسة كهرباء لبنان

أعلنت انه في ظل الظروف الأمنية الراهنة والارتفاع المتسارع في أسعار عالميًا، وما يرافقه من انعكاسات مباشرة على كلفة الإنتاج في مقابل تأثر واردات الجباية سلبيًا في مختلف المناطق جراء الأزمة المستجدة،تفيد مؤسسة أنها تتابع تطورات الوضع بشكل يومي ودقيق بالتعاون مع والمياه، وتقوم في هذا الإطار، باتخاذ الإجراءات المناسبة بصورة مستمرة، كما تعمل على السياسة الإنتاجية والخطة التشغيلية لديها بما يتلاءم مع المعطيات المستجدة، وذلك بهدف ضمان استمرارية التغذية قدر الإمكان لا سيما للمرافق الحيوية الأساسية في (مطار الدولي، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، قصور العدل، الإدارات والمرافق الأساسية في الدولة...)، وتجاوز هذه المرحلة الصعبة بأقل تأثير ممكن على كل من المرافق العامة والمواطنين.هذا وتطمئن مؤسسة كهرباء لبنان جميع اللبنانيين بأن التغذية الكهربائية مستقرة، وتؤكد بأنها تواصل تقييم الوضع بشكل واتخاذ ما يلزم من تدابير تشغيلية وتقنية للتكيف مع التحديات الراهنة لعبور هذه الأزمة.