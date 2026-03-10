"حراك المعلمين" لوزيرة التربية: في الحروب على المسؤول إصدار قرارات مدروسة

رد حراك المعلمين المتعاقدين في بيان، على البيان الصادر عن وزيرة التربية ريما كرامي ، وقال:"من غير المقبول وطنيا وتربويا وانسانيا أن يفتح ١٦% من مدارس الوطن وتتعلم طلابه، بينما البقية يرزحون تحت نير العدوان بقصفه واجرامه وتهجيره"، لافتا الى ان "النخوة والمسؤولية الوطنية تقول بتأجيل فتح المدارس، ولاحقا تمديد العام الدراسي مع تعويض المتعاقدين والطلاب".

وتايع:"في الحروب والكوارث والمصائب على المسؤول، (هنا وزيرة التربية)، إصدار قرارات مستعجلة،لكنها مدروسة،تقدم للمعلمين المتعاقدين حقوقهم فورًا. فواقع المتعاقدين، لا يحتمل التأجيل واللجان والإعداد والدراسات، هناك مظلومية واضحة جلية طارئة حلها الوحيد يكون: باحتساب كل ساعة تعاقد وما يقابلها من مثابرة من أول يوم للعدوان الصهيوني وما قابله من إغلاق المدارس؛من ٢ آذار".

وختم البيان:"هكذا يكون الوفاء للمعلمين المتعاقدين، وأي حل سيكون مرفوضًا وسيكون بمثابة اعتداء إضافي على المعلمين المتعاقدين".