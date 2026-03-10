البعريني من قصر بعبدا: الجيش هو الضامن للأمن والاستقرار وحماية السلم الأهلي

بحث الرئيس مع النائبين واحمد رستم الأوضاع العامة في البلاد.

وقال البعريني بعد اللقاء: "أكدنا تضامننا الكامل مع فخامة الرئيس في هذه الظروف الصعبة، ودعمنا للمواقف والمبادرات التي أعلنها، والتي تشكّل مدخلاً مسؤولاً لمعالجة الأوضاع الراهنة وصون الاستقرار الوطني".

وأضاف: "شددنا على رفض الحملة التي تتعرّض لها وقائد الجيش العماد ، مؤكدين أن يقوم بدور وطني أساسي في هذه المرحلة الحساسة، وهو الضامن للأمن والاستقرار وحماية السلم الأهلي".

وقال: "أكدنا أن المطلوب هو دعم الجيش والالتفاف حوله لا استهدافه، لأن لا وطن من دون جيش، ولأن المؤسسة العسكرية تبقى صمام الأمان للبنان".

وأشار الى أنه تم التطرق الى "مسألة ، وضرورة تأمين الرعاية الإنسانية لهم بما يحفظ كرامتهم ويخفف معاناتهم، مع مراعاة مصالح وقدرته على تحمّل الأعباء".