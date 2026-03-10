تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

البعريني من قصر بعبدا: الجيش هو الضامن للأمن والاستقرار وحماية السلم الأهلي

Lebanon 24
10-03-2026 | 05:19
البعريني من قصر بعبدا: الجيش هو الضامن للأمن والاستقرار وحماية السلم الأهلي
بحث الرئيس جوزاف عون مع النائبين وليد البعريني واحمد رستم الأوضاع العامة في البلاد.

وقال البعريني بعد اللقاء: "أكدنا تضامننا الكامل مع فخامة الرئيس في هذه الظروف الصعبة، ودعمنا للمواقف والمبادرات التي أعلنها، والتي تشكّل مدخلاً مسؤولاً لمعالجة الأوضاع الراهنة وصون الاستقرار الوطني".

وأضاف: "شددنا على رفض الحملة التي تتعرّض لها المؤسسة العسكرية وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، مؤكدين أن الجيش اللبناني يقوم بدور وطني أساسي في هذه المرحلة الحساسة، وهو الضامن للأمن والاستقرار وحماية السلم الأهلي".

وقال: "أكدنا أن المطلوب هو دعم الجيش والالتفاف حوله لا استهدافه، لأن لا وطن من دون جيش، ولأن المؤسسة العسكرية تبقى صمام الأمان للبنان".

وأشار الى أنه تم التطرق الى "مسألة النازحين، وضرورة تأمين الرعاية الإنسانية لهم بما يحفظ كرامتهم ويخفف معاناتهم، مع مراعاة مصالح لبنان وقدرته على تحمّل الأعباء". 

 

