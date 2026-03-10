طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة حتى الخميس

- توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة، والتي تلامس معدلاتها النهارية ، تبقى نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس مستقر على والحوض الشرقي للمتوسط، مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، والتي تلامس معدلاتها الموسمية النهارية يوم الأربعاء. يتوقع أن يتقلب الطقس محليا اعتبارا من ظهر يوم الخميس مع فرص خفيفة لبعض الأمطار المتفرقة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار أذار في بين 13 و 22، في بين 11 و 20 درجة وفي بين 6 و 17 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلثاء:

صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة.

الأربعاء:

قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة، والتي تلامس معدلاتها النهارية، تبقى نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية.

الخميس:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من الظهر و يتكون الضباب على المرتفعات، تتكاثف الغيوم وتهطل أمطار متفرقة أحيانا بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية .

الجمعة:

غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، مع فرص هطول أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الجبلية صباحا، يستقر الطقس نسبيا اعتبارا من بعد الظهر.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 18 درجة ، فوق الجبال من 3 الى 12 درجة ، في الداخل من 2 الى 16 درجة.

-الرياح السطحية: غربية نهارا، شمالية شرقية ليلا، سرعتها تتراوح بين 10 و 30 كلم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 55% .

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج ، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 768 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,57

-ساعة غروب الشمس: 17,41