فرح حسان حلاوي...هل من يعرف عنها شيئاً؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
"تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:
فرح حسان حلاوي (مواليد عام 2009، لبنانية)
التي غادرت بتاريخ 8-3-2026، منزل ذويها في بلدة السمقانية / قضاء الشوف، الى جهة مجهولة.
لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمخفر بيت الدين في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 503016-25، للإدلاء بما لديهم من معلومات".