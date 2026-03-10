فرح حسان حلاوي...هل من يعرف عنها شيئاً؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

"تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة القاصر المفقودة:

فرح (مواليد عام 2009، لبنانية)

التي غادرت بتاريخ 8-3-2026، منزل ذويها في بلدة السمقانية / قضاء ، الى جهة مجهولة.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمخفر في وحدة على الرقم: 503016-25، للإدلاء بما لديهم من معلومات".