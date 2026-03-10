عن "حزب الله"... ماذا أبلغت المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة نتنياهو؟

نقلت القناة 12 عن مصادر قولها إن "المؤسسة الأمنية أبلغت بتوقع تصاعد إطلاق النار من في الأيام المقبلة".

ووفقاً لتقديرات أمنية إسرائيلية، أفادت القناة أن " يحاول استنزاف بشكل أكبر".

ونقلت عن عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "قدرة إطلاق الصواريخ قائمة رغم إضعافها بشكل ملحوظ".