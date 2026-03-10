تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
عن "حزب الله"... ماذا أبلغت المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة نتنياهو؟
Lebanon 24
10-03-2026
|
06:18
photos
نقلت القناة 12
الإسرائيلية
عن مصادر قولها إن "المؤسسة الأمنية أبلغت
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
بتوقع تصاعد إطلاق النار من
لبنان
في الأيام المقبلة".
ووفقاً لتقديرات أمنية إسرائيلية، أفادت القناة أن "
حزب الله
يحاول استنزاف
الجبهة الداخلية
بشكل أكبر".
ونقلت عن عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "قدرة
إيران على
إطلاق الصواريخ قائمة رغم إضعافها بشكل ملحوظ".
