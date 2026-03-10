عن الرحلات... بيان جديد من شركة طيران "الشرق الأوسط"

صدر عن شركة طيران البيان التالي:

بسبب استمرار اغلاق المجالات الجوية في معظم دول المنطقة نتيجة التطوارات السائدة ولأسباب تشغيلية، تعلن شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية عن:

1) إلغاء رحلة جدة المسائية ME368/369 وتحويل الركاب إلى الرحلة الصباحية ME364/365 لتقلع من مطار رفيق الدولي – بيروت في تمام الساعة 12:00 بتوقيت وتقلع من جدة في تمام الساعة 16:30 بعد الظهر بتوقيت ، أو إلى أي يوم آخر خلال فترة أسبوع من تاريخ الرحلة دون دفع أية كلفة إضافية.



2) إلغاء رحلتي دبي النظاميتين المجدولتين ليوم الأربعاء الموافق في 11 آذار 2026 تحت رقمME428/429 وME426/427 وتسيير رحلة عارضة من دبي واليها تحت رقم ME1428/1429 ليوم الأربعاء في 11 آذار 2026 تقلع من مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في تمام الساعة 05:55 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت وتقلع من مطار دبي في تمام الساعة 13:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة دبي مع اعطاء الإمكانية لركاب رحلات الشركة من دبي واليها والذين ألغيت حجوزاتهم سابقاً إعادة حجز بطاقاتهم على هذه الرحلات العارضة دون دفع أية كلفة إضافية.



أما بالنسبة لركاب الرحلات من أبوظبي واليها ME418/419 والذين ألغيت حجوزاتهم سابقاً يمكنهم إعادة حجز بطاقاتهم على الرحلات العارضة من والى دبي ME1428/1429 دون دفع أية كلفة إضافية.



3) تسيير رحلة اضافية الى اسطنبول ليوم الاربعاء في 11 آذار 2026 تحت رقم ME1265 تقلع من مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت في تمام الساعة 18:30 مساءً.



4) تأجيل رحلة العودة لارنكا - بيروت المجدولة ليوم الأربعاء بتاريخ 11 آذار 2026 تحت رقم ME262 الى يوم الخميس 12 آذار 2026 بحيث يصبح موعد اقلاعها الجديد 08:00 صباحأً بتوقيت قبرص.



5) الغاء رحلة العودة القاهرة - بيروت المجدولة ليوم الأربعاء 11 آذار 2026 تحت رقم ME307 مع اعطاء الركاب امكانية الحجز على رحلة بعد الظهر التي تقلع من القاهرة تحت رقم ME305 في تمام الساعة 14:10 بعد الظهر بتوقيت القاهرة.



6) تعديل مواعيد اقلاع رحلات عمان وجدة الصباحية وفرانكفورت إضافة الى تعديل مواعيد رحلتي الرياض الصباحية والمسائية المجدولة ليوم الأربعاء في 11 آذار2026 وفقاً للتالي:

7) الغاء رحلات الشركة النظامية المجدولة ليوم الأربعاء في 11 آذار 2026 الى كل من دبي، الكويت، ابو ظبي، بغداد، الدوحة، ورحلة عمان وجدة المسائية وفقاً للتالي:

اما بالنسبة لباقي الرحلات المجدولة ليوم الأربعاء 11 آذار 2026 الى كل من أكرا، ابيدجان، لندن، جينيف ، ميلانو، مدريد، أثينا، بروكسيل، ورحلتي الشركة النظاميتين الى كل من واسطنبول والقاهرة فهي باقية على مواعيدها.

تعديل في سياسة عدم الحضور (No-Show)

لوحظ في الفترة الأخيرة قيام عدد من الركاب وبعض وكلاء السفر بحجز مقاعد على أكثر من رحلة في الوقت نفسه، ثم التغيب وعدم الحضور (No-Show) في اللحظة الأخيرة من دون إلغاء الحجوزات ضمن المهلة المحددة قبل موعد إقلاع الرحلة .

إن هذه الممارسات تؤدي إلى حجب المقاعد عن مسافرين آخرين، من اللبنانيين والأجانب المقيمين في ، ممن هم بأمسّ الحاجة إلى السفر في هذه المرحلة الدقيقة، كما تؤثر سلبًا على قدرة الشركة على إدارة المقاعد بشكل عادل وفعّال.

وعليه، تعلن الشركة عن تعديل في سياسة عدم الحضور (No-Show)، بحيث سيتم تطبيق الإجراءات المعتمدة بصرامة على أي حجز لا يتم إلغاؤه ضمن المهلة المحددة قبل موعد الإقلاع، وذلك حفاظًا على حقوق جميع المسافرين وضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن للاستفادة من المقاعد المتاحة.

وبموجب السياسة المعدّلة، تم تحديد رسم عدم الحضور (No-Show) على النحو التالي:

• 300 دولار أميركي للدرجة السياحية.

• 500 دولار أميركي لدرجة رجال الأعمال.

كما تحتفظ الشركة بحق إلغاء بطاقة السفر كاملة في كلتا الدرجتين في حال عدم الحضور(No-Show) الى الرحلة.

لذا تدعو الشركة جميع الركاب ووكلاء السفر إلى الالتزام بإلغاء الحجوزات التي لا ينوون استخدامها ضمن المهل المحددة، بما يساهم في تسهيل حركة السفر وضمان العدالة والمسؤولية في خدمة جميع المسافرين.

سياسة مرونة التذاكرFlexible Ticketing Policy :

• إعادة الحجز مجانًا في نفس المقصورة لمرة واحدة خلال مدة أسبوع من تاريخ الرحلة.

• استرداد ثمن التذاكرغير المستعملة دون غرامات.

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:

- الخط الارضي: 01-629999

- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية

- الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908

أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb



يبقى الوضع متغيراً، وقد تطرأ تعديلات على جداول الرحلات في وقت قصير، لذا يُرجى من الركاب الكرام مراجعة مركز الاتصالات MEA Call Center أو الموقع الإلكتروني للشركة للاطلاع على آخر التعديلات.