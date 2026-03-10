تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
مرقص بعد الاجتماع الوزاري في السرايا: اجتماعات يومية للمتابعة مع رئيس الحكومة والوزراء

Lebanon 24
10-03-2026 | 06:48
عقد الاجتماع الوزاري اليومي في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القاضي الدكتور نواف سلام والوزراء. 



عقب اللقاء، أعلن وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، أن "دولة الرئيس سلام أشار خلال الاجتماع الى الجهود الديبلوماسية التي يجريها مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بهدف لجم التصعيد العسكري والمساعي الآيلة الى ذلك". ثم تطرّق الى التنسيق بين الوزارات والإدارات والأجهزة المختصة في الجهود الاغاثية والتموينية، مؤكدا "أهمية دعم أبناء القرى الجنوبية، حيث عرض كل من الوزراء المعنيين ما يقوم به من جهود في وزارته، لا سيما في عدادهم وزير الصحة العامة، الذي طمأن الى الوضع الصحي عموماً. كما عرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية الاجراءات التي تقوم بها الوزارة في موضوع مساعدة النازحين، وعرض وزير الطاقة المخزون الاستراتيجي للمحروقات بالتعاون مع وزير الاقتصاد".
