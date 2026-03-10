مرقص بعد الاجتماع الوزاري في السرايا: اجتماعات يومية للمتابعة مع رئيس الحكومة والوزراء

عقد الاجتماع الوزاري اليومي في السرايا الحكومية برئاسة القاضي الدكتور نواف سلام والوزراء.







عقب اللقاء، أعلن المحامي د. بول مرقص، أن " سلام أشار خلال الاجتماع الى الجهود الديبلوماسية التي يجريها مع رئيس الجمهورية بهدف لجم التصعيد العسكري والمساعي الآيلة الى ذلك". ثم تطرّق الى التنسيق بين الوزارات والإدارات والأجهزة المختصة في الجهود الاغاثية والتموينية، مؤكدا "أهمية دعم أبناء القرى الجنوبية، حيث عرض كل من الوزراء المعنيين ما يقوم به من جهود في وزارته، لا سيما في عدادهم العامة، الذي طمأن الى الوضع الصحي عموماً. كما عرضت وزيرة الاجراءات التي تقوم بها الوزارة في موضوع مساعدة ، وعرض المخزون الاستراتيجي للمحروقات بالتعاون مع ".



