غارات إسرائيليّة استهدفت الجنوب... وعسكريّ في الجيش استشهد في برعشيت

شنت الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة، سلسلة غارات على بلدات وياطر وبيت ليف وكفررمان.

كما استهدفت طائرة مسيّرة دراجة نارية قرب البلدية في بلدة برعشيت.

وقد استشهد عسكريّ في الجيش في الغارة.