تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مرقص: مساعي رئيس الجمهورية أسهمت في ابعاد شبح استهداف البنى التحتية والمرافق الحيوية

Lebanon 24
10-03-2026 | 07:19
A-
A+
مرقص: مساعي رئيس الجمهورية أسهمت في ابعاد شبح استهداف البنى التحتية والمرافق الحيوية
مرقص: مساعي رئيس الجمهورية أسهمت في ابعاد شبح استهداف البنى التحتية والمرافق الحيوية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد وزير الإعلام المحامي  د. بول مرقص أن "الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ومساعيه مع الرئيس الفرنسي ايمانويل

ماكرون وسائر قادة العالم الذين يتواصل معهم دورياً وبشكلٍ يومي، أسهمتْ على الأقل في إبعاد شبح استهداف البنى التحتية والمرافق الحيوية في البلاد، وتسعى الى لجم التصعيد".

حديث مرقص جاء جواباً عن أسئلة الصحافيين غداة قداس مار يوسف-الحكمة الذي ترأسه رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر على نية السلام في لبنان، مشيراً الى أن "المساعي ما زالت مستمرة، ولا يمكن القول إنها أثمرت ما نتمناه حتى الآن، وإن نتائج التصعيد كانت لتصبح كارثية أكثر لولا التدخل الديبلوماسي والاتصالات الدولية التي يجريها رئيس الجمهورية"، مؤكداً أن "التحرك الديبلوماسي لم ينته بعد، وهو يتطلب مزيداً من الجهود في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها لبنان والمنطقة".

وختم بالقول: "نأمل ان تترافق هذه الجهود مع الصلاة من أجل لبنان كي تُثمر، سائلين الله أن يُعين فخامة الرئيس والحكومة ورئيسها وجميع العاملين من أجل السلام".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس البرلمان الإيراني: إذا أراد العدو بدء حرب استهداف البنى التحتية فسنرد عليه فورا ونستهدف بناه التحتية
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 14:48:42 Lebanon 24 Lebanon 24
من ساحة النجمة.. مرقص يكشف عن "خلية نحل" وزارية لحماية المرافق الحيوية
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 14:48:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للجامعة العربية: إيران تمارس عدوانا باستهداف مرافق حيوية ومنشآت مدنية
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 14:48:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني: تعزيز التعاون الدولي لإعادة بناء المرافق الحيوية بعد عدوان 2024
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 14:48:42 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

الرئيس الفرنسي

وزير الإعلام

جوزاف عون

ايمانويل

الجمهوري

جمهورية

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:44 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:41 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:39 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:36 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:44 | 2026-03-10
Lebanon24
08:41 | 2026-03-10
Lebanon24
08:39 | 2026-03-10
Lebanon24
08:36 | 2026-03-10
Lebanon24
08:30 | 2026-03-10
Lebanon24
08:29 | 2026-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24