عون اتصل بالبطريرك الراعي وبراعي ابرشية صور معزيا باستشهاد الاب الراعي

Lebanon 24
10-03-2026 | 07:23
عون اتصل بالبطريرك الراعي وبراعي ابرشية صور معزيا باستشهاد الاب الراعي
عون اتصل بالبطريرك الراعي وبراعي ابرشية صور معزيا باستشهاد الاب الراعي photos 0
أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالا هاتفيا بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وبراعي أبرشية صور للموارنة المطران  شربل عبد الله، معزيا باستشهاد كاهن رعية القليعة الاب بيار الراعي الذي استشهد جراء القصف الإسرائيلي الذي تعرضت له بلدة القليعة امس. 

واعرب الرئيس عون عن المه لغياب الاب الراعي الذي كان مثالا للصمود ولتمسك الجنوبيين بالبقاء في قراهم وبلداتهم.
الراعي عن استشهاد الخوري بيار الراعي: قدّم حياته شهادةً للمحبة والوفاء
المفتي عبدالله: دم الأب بيار الراعي يسقط وهم الصراعات الطائفية ويكشف وجه العدوان
لقاء بين راعي أبرشية عكار للروم الأرثوذكس والمفتي زكريا في دار الإفتاء: ميزة عكار في عيشها الواحد
وفد اللجنة العليا للأخوة الإنسانية دعا البطريرك الراعي للمشاركة في احتفالية "الأخوة " غدا
