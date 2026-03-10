عون اتصل بالبطريرك الراعي وبراعي ابرشية صور معزيا باستشهاد الاب الراعي

أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالا هاتفيا بالبطريرك وبراعي أبرشية صور للموارنة المطران شربل عبد الله، معزيا باستشهاد كاهن رعية القليعة الاب بيار الذي استشهد جراء القصف الذي تعرضت له بلدة القليعة امس.



واعرب عن المه لغياب الاب الراعي الذي كان مثالا للصمود ولتمسك الجنوبيين بالبقاء في قراهم وبلداتهم.



