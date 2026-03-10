إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية

وجّه الجيش الاسرائيلي إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية وخصوصا إلى سكان الاحياء:

- حارة حريك

-

- الليلكي

- الحدث

-

- تحويطة الغدير

- الشياح



وقال في بيان: "انشطة " " تجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده بقوة. الجيش الاسرائيلي لا ينوي المساس بكم. حرصاً على سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم والابتعاد فوراً حتى اشعار آخر! كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله او منشآته او وسائله القتالية يعرض حياته للخطر".

