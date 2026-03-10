إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية

#عاجل ‼️إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية وبالأخص سكان الاحياء:
🔸حارة حريك
🔸الغبيري
🔸الليلكي
🔸الحدث
🔸برج البراجنة
🔸تحويطات الغدير
🔸الشياح
⭕️انشطة حزب الله الإرهابي تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
⭕️حرصاً على سلامتكم عليكم اخلاء… pic.twitter.com/Jupll54SyQ
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 10, 2026
