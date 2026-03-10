حركة "أمل" هنأت ايران باختيار مجتبى الخامنئي

أصدرت حركة "أمل "بيانا ، توجهت فيه باسم "قيادتها ومجاهديها بالتهنئة من القيادة والشعب بإختيار مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الاسلامية الايرانية أية الله السيد مجتبى علي الخامنئي قائدا للثورة الإسلامية المباركة"، متمنية للسيد خامنئي "التوفيق والسداد لإستكمال مسيرة سماحة الامام الشهيد آية الله السيد علي الخامنئي واخوانه رضوان الله تعالى عليهم في قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية نحو المنعة والإقتدار لما فيه مصلحة الشعب الإيراني وشعوب ودولة المنطقة في أمنهما وإستقرارهما وإزدهارهما والله ولي التوفيق انه نعم المولى ونعم النصير".

Advertisement