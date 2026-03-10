دبابات إسرائيليّة تتوغّل في بلدة عديسة

أفادت مندوبة " "، عن توغل دبابات "ميركافا" إسرائيليّة في بلدة عديسة.

وأشارت إلى أنّ التوغّل يحصل وسط غطاء ناريّ من رشاشات وقصف مدفعيّ، إضافة إلى شنّ طائرات حربيّة لغارات على بلدة .