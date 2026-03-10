تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-03-2026 | 08:30
A-
A+
هل تستخدم إسرائيل سلاح الليزر في حربها ضدّ حزب الله؟
هل تستخدم إسرائيل سلاح الليزر في حربها ضدّ حزب الله؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "Jewish News Syndicate" الأميركي أنه "في الوقت الذي يواجه فيه الجيش الإسرائيلي تهديدات جوية مستمرة من "حزب الله" في الشمال، بما في ذلك الصواريخ والطائرات من دون طيار وقذائف الهاون، تدور تساؤلات حول الوضع التشغيلي وضرورة أنظمة الدفاع الجوي الليزرية الإسرائيلية التي طال انتظارها. وبحسب البيانات التي نشرها مركز ألما يوم الأحد، وهو منظمة بحثية متخصصة في التهديدات الأمنية في الشمال، فقد نفذ "حزب الله" 192 موجة هجومية منذ انضمامه إلى الحرب في 2 آذار، و89 موجة هجومية بين 6 و7 آذار. وخلال هذين اليومين، كانت 67% من التهديدات التي أطلقها "حزب الله" عبارة عن صواريخ، ونحو 32% عبارة عن طائرات من دون طيار، و1% عبارة عن صواريخ مضادة للدبابات".

وبحسب الموقع: "على الرغم من التطورات التكنولوجية الكبيرة والإعلانات العامة المتعلقة بأنظمة مثل "الشعاع الحديدي" (Iron Beam)، إلا أن الجيش الإسرائيلي لم يؤكد بعد الاستخدام العملي للنظام في عمليات الاعتراض الحالية. وفي أيار 2025، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلي أنه تم استخدام نظام ليزر أصغر خلال الصراع السابق مع "حزب الله" الذي انتهى بوقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024. ونفّذ نظام الليزر الأصغر حجماً أكثر من 40 عملية اعتراض جوي، وفقاً لما صرّح به آنذاك رئيس مديرية البحث والتطوير الدفاعي في وزارة الدفاع الإسرائيلي، دانيال غولد. كما أكّد أن أنظمة الليزر مصممة لتكميل منظومة القبة الحديدية، لا لاستبدالها، كجزء من منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية ذات المستوى الأدنى".

وتابع الموقع: "في 28 كانون الأول 2025، سلمت شركة رافائيل ووزارة الدفاع الإسرائيلي أول نظام تشغيلي من طراز "الشعاع الحديدي" إلى الجيش الإسرائيلي. وقال مراقب غربي للموقع يوم الأحد إن هناك ثلاثة إصدارات من الليزر، وأن "أحدها كان على مستوى تجريبي للغاية ومرتجل، تم تشغيله وعمل بنجاح تام ... لكنه أثبت بالتأكيد لأول مرة أنه يعمل ليس فقط في مجال الاختبار ولكن أيضًا في الميدان". مع ذلك، أفاد المصدر بأن النسخة التكتيكية الأصغر من الليزر، والتي أظهرت نتائج واعدة في تجارب سابقة، لا تُستخدم حاليًا في الحرب ضد "حزب الله"، وأوضح أن السبب ليس نقصًا في الفعالية، بل عدم وجود حاجة عملياتية ملحة لها. وأكد أن الكشف لا يزال التحدي الرئيسي للدفاعات الجوية، وليس خيارات الاعتراض، موضحاً أنه على الرغم من فائدة نظام الليزر، لا سيما لانخفاض تكلفة استخدامه، إلا أن تأثيره الحالي لم يظهر بعد. وأشار إلى أن أجهزة اعتراض الليزر تتطلب "مدة تركيز على الهدف" لتدمير التهديدات الواردة، ما يعني ضرورة بقاء الشعاع مركزاً باستمرار على نقطة محددة لفترة زمنية معينة. علاوة على ذلك، يجب وضع هذه الأنظمة على مقربة نسبية من المنطقة المهددة". 

وأضاف الموقع: "قال المصدر إن نظام القبة الحديدية يدير التهديدات الجوية الحالية في الشمال بكفاءة عالية، مضيفاً أنه مهما بلغت كفاءة أي نظام جديد، فإن تشغيله يتطلب أيضاً توظيف الكوادر البشرية. وأشاد المصدر بمشغلي منظومة القبة الحديدية الحاليين، مشيرًا إلى ضخامة المنظومة من حيث القوى العاملة، وإلى بناء ونشر العديد من البطاريات في المناطق الشمالية والوسطى. وأضاف: أن القبة الحديدية تتجاوز بكثير تصميمها الأصلي من خلال اعتراض الطائرات المسيّرة. وقال إن "حزب الله" يطلق حالياً طائرات مسيّرة رخيصة الثمن على شمال إسرائيل، ويتم اعتراض معظمها، مع إقراره بوجود بعض الثغرات في الدفاعات، كما تستخدم المروحيات والطائرات المقاتلة مدافع مثبتة عليها لإسقاط تهديدات الطائرات المسيرة التابعة للحزب".
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هل دخل سلاح "الليزر" حرب لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 17:24:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ينجح لبنان دبلوماسيّاً بوقف الحرب لنزع سلاح "حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 17:24:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يُعطي ترامب الضوء الأخضر لنتنياهو لشنّ عمليّة ضدّ "حزب الله" في لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 17:24:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة: على حكومة لبنان التحرك ضد "حزب الله" لمنع التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 17:24:04 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

وزارة الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

يوم الأحد

الرئيسي

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:14 | 2026-03-10
Lebanon24
11:13 | 2026-03-10
Lebanon24
11:10 | 2026-03-10
Lebanon24
11:09 | 2026-03-10
Lebanon24
11:01 | 2026-03-10
Lebanon24
10:57 | 2026-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24