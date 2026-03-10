تنبيه من وزارة الماليّة إلى جميع المكلّفين غير الملتزمين بتقديم التصاريح المتعلّقة بنتائج أعمالهم

أصدرت بياناً يتعلق بأمور جمركية، نبهت فيه جميع المكلّفين غير الملتزمين بتقديم التصاريح المتعلّقة بنتائج أعمالهم وبالضريبة على القيمة المضافة، الى وجوب الالتزام بموجباتهم الضريبية، والمبادرة الى تقديم التصاريح المتوجّبة عن الفترات السابقة، تحت طائلة استيفاء مبلغ نسبته 1.5% من قيمة كل عملية استيراد يقوم بها المكلّف غير الملتزم بموجب التصريح، وذلك منذ نفاذ للعام 2026.

Advertisement