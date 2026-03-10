تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هل تتوحد الطعون؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-03-2026 | 08:29
A-
A+
هل تتوحد الطعون؟
هل تتوحد الطعون؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-


بحسب ما أفرزته جلسة التمديد سنتين للمجلس النيابي فإن ثمة رأيين سائدين بالنسبة إلى الطعون بنتيجة هذا القانون، التي ستقدّم إلى المجلس الدستوري بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية. أصحاب الرأي الأول يفضّلون أن يكون الطعن موحدًّا بين نواب كتلتي "الجمهورية القوية" و"لبنان القوي" وكتلة الكتائب والنواب المستقلين، الذين عارضوا قرار التمديد لسنتين.

أمّا الرأي الثاني فيميل أصحابه إلى فكرة تقديم أكثر من طعن واحد، مما يعطي هذه الطعون مشروعية قانونية بنسب متفاوتة ببن القبول والرفض.

إلا أن التجارب السابقة المتعلقة بالتنسيق بين الكتل المسيحية الرئيسية لا تشجع كثيرًا للمضي قدمًا في الاقتراح الأول، علمًا أن كلًا من "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" قد بدأ الاعداد عبر مكاتبهما الحقوقية للأسباب الموجبة لأي طعن، بحيث تتضمن ما يوجب على أعضاء المجلس الدستوري أخذها في الاعتبار لكي يبنى على الشيء مقتضاه.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هل توحّد الضربة على ايران دول المنطقة؟
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 17:24:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء مهلة الترشيحات للانتخابات النيابية ومخاوف من الطعون بسبب عدم تعديل القانون
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 17:24:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بكركي: اللجنة الأسقفية لخدمة المحبة توحّد جهود المؤسسات الكنسية لإغاثة النازحين
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 17:24:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: علينا أن نلملم جراحنا ونتوحد خلف قيادتنا ونتجاوز خلافاتنا في هذه الظروف
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 17:24:23 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

التيار الوطني الحر

القوات اللبنانية

التيار الوطني

اللبنانية

المسيحية

الجمهوري

جمهورية

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:14 | 2026-03-10
Lebanon24
11:13 | 2026-03-10
Lebanon24
11:10 | 2026-03-10
Lebanon24
11:09 | 2026-03-10
Lebanon24
11:01 | 2026-03-10
Lebanon24
10:57 | 2026-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24