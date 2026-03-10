حجازي وأعضاء من المجلس البلدي لصيدا بحثوا مع محافظ الجنوب في تخفيف وطأة النزوح

زار رئيس بلدية المهندس مصطفى ونائب الرئيس الدكتور احمد عكرة واعضاء : محمد دندشلي، مصطفى ، وائل قصب، يوسف طعمة، ماجد عبد ، حسن الزعتري واحمد ، محافظ الجنوبي في مكتبه بسراي صيدا الحكومي، في إطار سلسلة لقاءات تهدف إلى معالجة التحديات الراهنة التي تواجهها المدينة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان.



وعرض المجتمعون للواقع الميداني لمدينة صيدا، ولملفات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين والنازحين على حد سواء، وأبرزها:



- النظافة العامة والكنس حيث بحث سبل تعزيز عمليات رفع النفايات والحفاظ على نظافة الشوارع لضمان السلامة الصحية والبيئية في ظل الاكتظاظ السكاني الطارئ.



- خطة توزيع المساعدات حيث تم بحث التنسيق بين المحافظة والبلدية لضمان وصول المساعدات الإنسانية للنازحين بشكل عادل ومنظم، وسد الثغرات اللوجستية التي تعترض سير العمل.



- آليات مساندة المحافظة لبلدية صيدا لتجاوز العقبات الإدارية والمالية التي تفرضها الأزمة الراهنة.







وفي ختام اللقاء، صرح ضو: "ان فرقنا وتجهيزاتنا في المحافظة ستبذل أكثر مما يمكنها، وسنعمل بكل طاقتنا لتكون هذه الأزمة أخف وطأة على أهلنا . نحن نقف جنبا إلى جنب مع بلدية صيدا لضمان صمود المدينة وتوفير الحد الأدنى من الكرامة والأمان لكل من لجأ إليها".







، أعرب رئيس البلدية والأعضاء عن تقديرهم "لجهود محافظ الجنوب ومتابعته الحثيثة لأوضاع صيدا"، مؤكدين أن "التعاون الوثيق بين المحافظة والبلدية هو المفتاح لتجاوز هذه المرحلة الصعبة بأقل الأضرار الممكنة".

Advertisement