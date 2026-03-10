العميد ضاهر تفقد وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور

زار لأمن العميد الركن منير ، غرفة عمليات وحدة في اتحاد بلديات ، وكان في استقباله المهندس حسن دبوق ومدير الوحدة ، واطلع على عمل الوحدة وآلية التنسيق بين الجهات المعنية في متابعة شؤون والاستجابة للطوارئ، إضافة إلى البحث في سبل تعزيز التعاون بين واتحاد البلديات بما يساهم في دعم الجهود الإنسانية والإغاثية في المنطقة.



وأكد الجانبان "أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين المؤسسات الرسمية والمحلية لمواجهة التحديات الراهنة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

