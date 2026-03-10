صحيفة إسرائيليّة: تصريح ترامب جرعة أوكسجين لـحزب الله

ذكر موقع "ارم نيوز" أنّ مصادر سياسية في ، علّقت على بيان الرئيس الأميركي ، بشأن اقتراب نهاية الحرب مع ، وقالت لصحيفة "معاريف"، إنّ "جنوح عن استكمال الحرب يُعد تخليًا عن ، وتركها بمفردها في مواجهة خطر إيران ووكلائها في المنطقة".



ونقلت الصحيفة الإسرائيليّة عن المصادر تحسبًا إسرائيليًا مبكرًا من خطوة ترامب، حتى قبل اندلاع الحرب مع إيران، لا سيما في ظل اعتماد الرئيس الأميركي على نهج مماثل سابقًا، حين أنهى حرب الـ12 يومًا بين إسرائيل وإيران دون سابق إنذار، ووقّع اتفاقًا لوقف إطلاق النار مع الحوثيين، تاركًا تل أبيب وحيدة في مواجهة " الله".



ورأت أن إعلان ترامب عن وقف الحرب في الوقت الراهن يعني منح إيران و" " قبلة حياة جديدة، تساعدهما على النهوض مجددًا واستئناف تهديد أمن إسرائيل والمنطقة.



وأضافت: "وفر بيان ترامب الليلة الماضية جرعة أوكسجين وأدرينالين كبيرة كانت إيران و"حزب الله" في أمسّ الحاجة إليها بعد دخولهما غرفة الإنعاش".



وعزت الصحيفة إعلان ترامب إلى عوامل عدة، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود، والضغوط الداخلية، وتكاليف الحرب على دافعي الضرائب ، بالإضافة إلى الخوف في من التورط في الصراع .



وأشارت إلى أن الرئيس الأمبركي يتبع الأسلوب عينه الذي اتبعه في اليمن، حيث شن هجمات قوية على الحوثيين الذين عطلوا حركة الملاحة البحرية بين الشرق والغرب، لكنه ترك إسرائيل بشكل مفاجئ تواجه الحوثيين بمفردها.



واختتمت الصحيفة بالقول إنه إذا انتهت الحرب ضدّ إيران غدًا أو بعد غدّ، دون إسقاط حكومة والحرس الثوري، ودون تسليم 430 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة أو أي دولة غربية، فإن الرابح الأكبر من الحرب سيكون إيران و"حزب الله".



