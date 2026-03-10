صحيفة إسرائيليّة: تصريح ترامب جرعة أوكسجين لـحزب الله

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

صحيفة إسرائيليّة: تصريح ترامب "جرعة أوكسجين" لـ"حزب الله"

Lebanon 24
10-03-2026 | 09:00
ذكر موقع "ارم نيوز" أنّ مصادر سياسية في تل أبيب، علّقت على بيان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن اقتراب نهاية الحرب مع إيران، وقالت لصحيفة "معاريف"، إنّ "جنوح ترامب عن استكمال الحرب يُعد تخليًا عن إسرائيل، وتركها بمفردها في مواجهة خطر إيران ووكلائها في المنطقة".

ونقلت الصحيفة الإسرائيليّة عن المصادر تحسبًا إسرائيليًا مبكرًا من خطوة ترامب، حتى قبل اندلاع الحرب مع إيران، لا سيما في ظل اعتماد الرئيس الأميركي على نهج مماثل سابقًا، حين أنهى حرب الـ12 يومًا بين إسرائيل وإيران دون سابق إنذار، ووقّع اتفاقًا لوقف إطلاق النار مع الحوثيين، تاركًا تل أبيب وحيدة في مواجهة "أنصار الله".

ورأت أن إعلان ترامب عن وقف الحرب في الوقت الراهن يعني منح إيران و"حزب الله" قبلة حياة جديدة، تساعدهما على النهوض مجددًا واستئناف تهديد أمن إسرائيل والمنطقة. 

وأضافت: "وفر بيان دونالد ترامب الليلة الماضية جرعة أوكسجين وأدرينالين كبيرة كانت إيران و"حزب الله" في أمسّ الحاجة إليها بعد دخولهما غرفة الإنعاش".

وعزت الصحيفة إعلان ترامب إلى عوامل عدة، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود، والضغوط الداخلية، وتكاليف الحرب على دافعي الضرائب الأميركيين، بالإضافة إلى الخوف في الولايات المتحدة من التورط في الصراع الإيراني.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمبركي يتبع الأسلوب عينه الذي اتبعه في اليمن، حيث شن هجمات قوية على الحوثيين الذين عطلوا حركة الملاحة البحرية بين الشرق والغرب، لكنه ترك إسرائيل بشكل مفاجئ تواجه الحوثيين بمفردها.

واختتمت الصحيفة بالقول إنه إذا انتهت الحرب ضدّ إيران غدًا أو بعد غدّ، دون إسقاط حكومة طهران والحرس الثوري، ودون تسليم 430 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة أو أي دولة غربية، فإن الرابح الأكبر من الحرب سيكون إيران و"حزب الله".
لبنان

عربي-دولي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأميركيين

الإسرائيلي

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

تل أبيب

