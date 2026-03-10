لحماية القرى المسيحية الحدودية.. رجي يطلب وساطة الفاتيكان

أجرى والمغتربين يوسف رجي اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية دولة المونسنيور بول غالاغر، استعرض خلاله بالتفصيل المستجدات الراهنة في ، والأوضاع الصعبة التي تعيشها القرى الحدودية في الجنوب.

وطلب رجي من الفاتيكان التدخل والتوسط من أجل الحفاظ على الوجود المسيحي في تلك القرى، مشيراً إلى أنها تمسّكت في جميع الأحوال بالدولة ومؤسساتها العسكرية الرسمية مرجعاً وحيداً لها، ولم تحِد عن هذا الالتزام في أي ظرف من الظروف.

، أكد غالاغر أن الكرسي الرسولي يُجري كل الاتصالات الدبلوماسية اللازمة لوقف التصعيد في لبنان ومنع تهجير المواطنين من أراضيهم، مؤكداً أن لبنان كان ولا يزال حاضراً في صلوات قداسة البابا.