بعد الذهب والفضة والنحاس.. إستثمار جديد يترقّبه اللبنانيون



يستعدّ أصحاب محلات المجوهرات، لبيع أونصات "البلاديوم" قريباً في الأسواق، بعد طرح أوقية النحاس الأحمر والذهب والفضة سابقاً.



وقال مصدر إقتصاديّ في هذا السياق، إنّ "البلاديوم" سيكون من بين الجيّدة للإستثمار في ، بسبب إرتفاع سعره عالميّاً، وقد يُنافس والفضة.



وسيتمّ طرح "البلاديوم" السويسري في الأسواق، مع الإشارة إلى أنّ سعر الأونصة عالميّاً يتراواح بين 1650 و1700 دولار.

