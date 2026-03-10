تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
عبدالله أثني على دور "الميدل إيست" في تأمين نقل الأدوية والمستلزمات الطبية إلى لبنان
Lebanon 24
10-03-2026
|
09:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار رئيس
لجنة الصحة
النيابية النائب
بلال عبدالله
، يرافقه نقيب مستوردي الأدوية في
لبنان
جوزيف
غريب،
المدير العام
لشركة
طيران الشرق الأوسط محمد
الحوت
، حيث شكره على التسهيلات والإجراءات التي اتخذتها الشركة وتتابعها إداراتها المعنية، من أجل تأمين نقل الأدوية بمختلف أنواعها إلى لبنان.
وجرى خلال اللقاء البحث في سبل ضمان استمرار وصول الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى المواد الأولية التي تستخدمها مصانع الأدوية
اللبنانية
، بما يساهم في الحفاظ على الاحتياط المطلوب من هذه المواد والمستحضرات، والعمل على تأمين التغطية المستمرة لحاجات المرضى والمستشفيات والصيدليات والمصانع.
