عبدالله أثني على دور "الميدل إيست" في تأمين نقل الأدوية والمستلزمات الطبية إلى لبنان

زار رئيس النيابية النائب ، يرافقه نقيب مستوردي الأدوية في غريب، لشركة ، حيث شكره على التسهيلات والإجراءات التي اتخذتها الشركة وتتابعها إداراتها المعنية، من أجل تأمين نقل الأدوية بمختلف أنواعها إلى لبنان.







وجرى خلال اللقاء البحث في سبل ضمان استمرار وصول الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى المواد الأولية التي تستخدمها مصانع الأدوية ، بما يساهم في الحفاظ على الاحتياط المطلوب من هذه المواد والمستحضرات، والعمل على تأمين التغطية المستمرة لحاجات المرضى والمستشفيات والصيدليات والمصانع.



