تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جعجع: استهداف ايران للعواصم العربية عجز عن مواجهة مصدر الخطر الفعليّ

Lebanon 24
10-03-2026 | 09:21
A-
A+
جعجع: استهداف ايران للعواصم العربية عجز عن مواجهة مصدر الخطر الفعليّ
جعجع: استهداف ايران للعواصم العربية عجز عن مواجهة مصدر الخطر الفعليّ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في بيان: "مرة جديدة نبدي استنكارنا الشديد للاعتداءات الإيرانية التي ما زالت تستهدف العواصم العربية في منطقة الخليج، من الرياض والمنامة والدوحة إلى الكويت وأبوظبي ودبي، كما نستنكر الاعتداءات التي تطول عَمّان وإربيل في كردستان العراق".

اضاف: "بدلا من أن تواجه إيران المصادر الفعلية للحرب، ذهبت إلى توجيه جهدها العسكري في غير مكانه، مستهدفة عواصم الخليج العربية وغيرها. وهذا ما يدعونا إلى التعبير عن أشد الاستنكار من جهة، وعن أشد الاستغراب من جهة أخرى، إذ من غير المفهوم بالنسبة إلينا أن تكون هذه العواصم، ولا سيما الرياض والدوحة والكويت وأبوظبي، موضع استهداف، وهي التي لعبت أدوارا معروفة وحساسة في مختلف عمليات التقارب والمفاوضات السياسية التي حصلت في المنطقة وحتى على المستوى الدولي".

وتابع: "يجدر التذكير في هذا السياق بالدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية في عملية تبادل الأسرى التي تمت على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا. كما يجدر التذكير باستضافة أبو ظبي المفاوضات الروسية–الأوكرانية، وبالأدوار التي لعبتها الدوحة في التفاوض بين أفغانستان والولايات المتحدة، وغيرها وغيرها وغيرها من وقائع أخرى مماثلة. والمقصود من ذلك أن هذه الدول تعمل من أجل الخير العام، ومن أجل إنهاء الحروب وإحلال السلام ولم تتعد يوما على أحد، وأن استهدافها لا يؤدي إلا إلى الإمعان في الحروب والفوضى".

وختم: "إن استهداف هذه العواصم العربية وغيرها لا تفسير له إلا العجز عن مواجهة مصدر الخطر الفعلي، وربما يعكس، من جهة أخرى، ضغينة كامنة تجاه العرب. وفي جميع الأحوال، ومهما كانت الأسباب المضمرة أو المعلنة، فإن استهداف هذه العواصم أمر مستنكر، وغير منطقي، وغير مفهوم وفق المقاييس كلها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جعجع خلال احتفال انتساب حزبي: الالتزام الفعلي أساس العمل السياسي
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 19:54:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" عن مصدر دبلوماسي: إيران قدمت ما يمكن البناء عليه للسير نحو اتفاق
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 19:54:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر: الهجوم على إيران يستهدف مواقع رسمية وصاروخية وأمنية
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 19:54:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر عسكري إسرائيلي: حشد أميركي واسع تحسباً لمواجهة مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 19:54:28 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

القوات اللبنانية

الولايات المتحدة

الإيرانية

اللبنانية

الإيراني

أوكرانيا

رئيس حزب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:18 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:54 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:41 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:36 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:32 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:18 | 2026-03-10
Lebanon24
13:54 | 2026-03-10
Lebanon24
13:41 | 2026-03-10
Lebanon24
13:36 | 2026-03-10
Lebanon24
13:32 | 2026-03-10
Lebanon24
13:27 | 2026-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24