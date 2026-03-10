بعد التهديد... إسرائيل تبدأ بشنّ غارات على الضاحية الجنوبيّة

بعد الإنذار الذي وجّهه الجيش الإسرائيليّ، بدأت طائرات العدوّ بشنّ غارات على الضاحية الجنوبيّة.

وقال الجيش الإسرائيليّ في بيان: "بدأنا موجة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت".

واستهدفت الغارة الأولى منطقة ، في محيط مجمع سيّد .

كما استهدفت غارة ثانية عنيفة جدّاً، مبنى في حيّ الجاموس في منطقة .

واستهدفت غارة منطقة في الضاحية الجنوبية، وأخرى منطقة الليلكي.



وعمد مواطنون إلى إطلاق النار في الهواء، لتحذير الموجودين في الضاحية الجنوبيّة، ودعوتهم إلى الإبتعاد.