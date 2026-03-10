تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

اجتماع طارئ لشبكة صيدا المدرسية: كيف ستُدار المدارس التي تحولت لمراكز إيواء؟

Lebanon 24
10-03-2026 | 09:41
اجتماع طارئ لشبكة صيدا المدرسية: كيف ستُدار المدارس التي تحولت لمراكز إيواء؟
عقدت "الشبكة المدرسية لصيدا والجوار" اجتماعاً طارئاً في "أكاديمية الدولة الوطنية" التابعة لمؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة، بدعوة من رئيسة المؤسسة النائبة السابقة بهية الحريري، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على القطاع التعليمي وسبل مواجهة التحديات الراهنة.

تركز الاجتماع على محورين أساسيين: الأول هو تقييم أوضاع المدارس الرسمية التي تحولت إلى مراكز إيواء للعائلات النازحة من الجنوب، وتحديد حاجاتها من حيث الصيانة والتشغيل. أما المحور الثاني، فتناول خطة العودة للتعلم عن بُعد لطلاب المدارس الرسمية والخاصة، سواء المقيمين منهم أو النازحين، التزاماً بتعاميم وزارة التربية.

وفي كلمتها، أكدت الحريري أن اللقاء يهدف للتشاور حول استمرارية التعليم في ظل ظروف النزوح القاسية التي طالت الأساتذة والطلاب، مشددة على ضرورة التنسيق الكامل بين وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية لتأمين الحاجات اللوجستية والغذائية والصحية للمراكز.
 
من جهته، استعرض رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي جهود "خلية إدارة مخاطر الأزمات" في الكشف على البنى التحتية للمدارس المضيفة وتأمين الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء بالتعاون مع المنظمات الدولية.

وخلص الاجتماع إلى اتخاذ خطوات عملية لمتابعة صيانة المباني المدرسية وتحضير الكوادر للتعليم الرقمي. كما أجرت الحريري سلسلة اتصالات شملت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، ورؤساء المناطق التربوية في الجنوب والنبطية، ومنسقي الشبكات المدرسية في صور والزهراني، للاطمئنان على أوضاع الهيئات التعليمية والطلاب وضمان انتظامهم الدراسي في هذه المرحلة الدقيقة.

مواضيع ذات صلة
غرفة إدارة العمليات والكوارث في بلدية صيدا: استقبال 2000 نازح وفتح 8 مراكز للإيواء
كرامي في اجتماع لجنة الطوارئ: حصر صلاحية فتح المدارس للإيواء بالمحافظين
سلام عقد إجتماعاً مع محافظ بيروت لمتابعة التحضير لفتح مراكز إيواء إضافية
وحدة ادارة الكوارث تنشر جداول مراكز الايواء التي ما زالت قادرة على الاستيعاب
