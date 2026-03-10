اجتماع طارئ لشبكة صيدا المدرسية: كيف ستُدار المدارس التي تحولت لمراكز إيواء؟

عقدت "الشبكة المدرسية لصيدا والجوار" اجتماعاً طارئاً في " الدولة الوطنية" التابعة لمؤسسة للتنمية البشرية المستدامة، بدعوة من رئيسة المؤسسة النائبة السابقة بهية الحريري، لبحث تداعيات العدوان على القطاع التعليمي وسبل مواجهة التحديات الراهنة.



تركز الاجتماع على محورين أساسيين: الأول هو تقييم أوضاع المدارس الرسمية التي تحولت إلى مراكز إيواء للعائلات النازحة من الجنوب، وتحديد حاجاتها من حيث الصيانة والتشغيل. أما المحور الثاني، فتناول خطة العودة للتعلم عن بُعد لطلاب المدارس الرسمية والخاصة، سواء المقيمين منهم أو ، التزاماً بتعاميم وزارة التربية.



وفي كلمتها، أكدت الحريري أن اللقاء يهدف للتشاور حول استمرارية التعليم في ظل ظروف النزوح القاسية التي طالت الأساتذة والطلاب، مشددة على ضرورة التنسيق الكامل بين وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية لتأمين الحاجات اللوجستية والغذائية والصحية للمراكز.

، استعرض رئيس بلدية المهندس مصطفى حجازي جهود "خلية إدارة مخاطر الأزمات" في الكشف على البنى التحتية للمدارس المضيفة وتأمين الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء بالتعاون مع المنظمات الدولية.



وخلص الاجتماع إلى اتخاذ خطوات عملية لمتابعة صيانة المباني المدرسية وتحضير الكوادر للتعليم الرقمي. كما أجرت الحريري سلسلة اتصالات شملت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، ورؤساء المناطق التربوية في الجنوب والنبطية، ومنسقي الشبكات المدرسية في صور والزهراني، للاطمئنان على أوضاع الهيئات التعليمية والطلاب وضمان انتظامهم الدراسي في هذه المرحلة الدقيقة.



