الرئيس عون تلقى اتصالا من الشرع... واتفاق على تفعيل التنسيق والتشاور

تلقى رئيس الجمهورية العماد بعد ظهر اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري تداولا خلاله في التطورات الراهنة في المنطقة . واكد الرئيسان ان الظرف الدقيق الراهن يتطلب تفعيل التنسيق والتشاور بين البلدين لاسيما لجهة ضرورة ضبط الحدود ومنع اي تفلت امني من اي جهة اتى .