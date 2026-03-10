تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

إتّصال مشبوه... إليكم ما شهده أحد الفنادق في جونية

Lebanon 24
10-03-2026 | 09:55
إتّصال مشبوه... إليكم ما شهده أحد الفنادق في جونية
إتّصال مشبوه... إليكم ما شهده أحد الفنادق في جونية photos 0
تلقى أحد المواطنين في فندق "Holiday suites"، مقابل بلدية جونية، إتّصالاً مشبوهاً.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، تبيّن بعد كشف أجرته البلديّة، أنّ الإتّصال كاذب.
 
 
وأشارت المعلومات إلى أنّ الأمور عادت إلى طبيعتها.
 
 
ولاحقا، صدر عن بلدية جونية بيان، قالت فيه: "توضيحًا لما جرى بعد ظهر اليوم في محيط فندق Holiday Suites في جونيه، وما رافقه من قلق وذعر لدى بعض المواطنين، يهمّ بلدية جونيه أن توضح ما يلي:

تلقّى أحد العمال من الجنسية السورية العاملين بالقرب من الفندق اتصالًا هاتفيًا يفيد بضرورة إخلاء الموقع، مدّعيًا أن المبنى المجاور مستهدف وقد يتعرّض لضربة خلال عشر دقائق. وعلى إثر هذا الاتصال المجهول المصدر، ساد جو من القلق في المكان.

فور تبلغها الأمر، اتخذت بلدية جونيه إجراءات احترازية سريعة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث تم تنفيذ طوق أمني احترازي وإخلاء فندق Holiday Suites والمنطقة المحيطة به ضمن نطاق يقارب 500 متر، وذلك حفاظًا على سلامة موظفي البلدية والمواطنين والنزلاء والعاملين.

وفي الوقت عينه، تواصلت البلدية مع الأجهزة الأمنية المختصة التي باشرت العمل للتحقق من صحة هذا الاتصال ومصدره وتحديد ما إذا كان إنذارًا كاذبًا أم لا.

إن بلدية جونيه تؤكد للمواطنين أن كل الإجراءات تُتخذ بأقصى درجات المسؤولية والحرص على السلامة العامة، وأن هذه التدابير تندرج في إطار الإجراءات الوقائية الضرورية التي تفرضها مثل هذه الحالات. وفي هذا الإطار، تذكّر البلدية بأنها تحرص بشكل دائم على التأكد من هويات النزلاء والمقيمين ضمن نطاقها البلدي، وتطلب من جميع مالكي الشقق والمباني والمستودعات والوحدات العقارية عدم تأجير أو إشغال أي شقة أو غرفة أو مستودع أو أي مساحة كانت، سواء بصورة موقتة أو دائمة، قبل مراجعة البلدية والحصول على الموافقة المسبقة".

كما تدعو البلدية جميع المواطنين إلى البقاء على قدر عالٍ من اليقظة والانتباه والتنسيق معها في حال الاشتباه بأي أمر غير طبيعي، مؤكدة أنها على السمع والاستجابة لأي تواصل عبر الرقم: 09913000 – رقم داخلي 113.



 



وتدعو البلدية جميع المواطنين أيضًا إلى التحلي بالهدوء وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكدة أنها ستواكب المستجدات بالتنسيق مع الجهات المختصة وتطلع الرأي العام على أي معلومات مؤكدة فور توفرها.
 
 
 
