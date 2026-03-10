أبي رميا وحواط ومارتينوس يطالبون بتسهيلات مالية استثنائية للبلديات

عقد النائبان سيمون أبي وزياد حواط، ورئيس اتحاد بلديات قضاء فادي مارتينوس، سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين لبحث تداعيات الحرب وأوضاع في قضاء جبيل، الذين يُقدر عددهم بنحو 20 ألف نازح.



وخلال لقائهم والبلديات العميد أحمد ، طالب الوفد بمنح أذونات استثنائية لصرف الأموال لتأمين الحاجات الأساسية وتجاوز الروتين الإداري. وأبلغ الوزير الوفد بقرار اتخذه بالتنسيق مع لمنح سلف مالية للبلديات لتمكينها من إدارة الأزمة، لا سيما في ملفي النفايات والتعاقد مع عناصر جدد للشرطة البلدية.



كما التقى الوفد وزيرة حنين السيد، بحضور رئيس وحدة إدارة زاهي شاهين، حيث جرى استعراض احتياجات النازحين في مراكز الإيواء والمنازل الخاصة. وأكدت السيد أن الوزارة ستدعم هذه الاحتياجات، كاشفة عن توجه للإعلان عن دعم مالي شهري للنازحين لاحقاً، مع الإشارة إلى أن التنسيق يتم عبر المحافظين والقائمقامين.



وفي ختام جولتهم، عقد أبي رميا وحواط ومارتينوس اجتماعاً مع نواف سلام، جرى خلاله عرض لآخر التطورات السياسية وملف النزوح في البلاد.









