Najib Mikati
بحث
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

أبي رميا وحواط ومارتينوس يطالبون بتسهيلات مالية استثنائية للبلديات

Lebanon 24
10-03-2026 | 10:09
أبي رميا وحواط ومارتينوس يطالبون بتسهيلات مالية استثنائية للبلديات
أبي رميا وحواط ومارتينوس يطالبون بتسهيلات مالية استثنائية للبلديات photos 0
عقد النائبان سيمون أبي رميا وزياد حواط، ورئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مارتينوس، سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين لبحث تداعيات الحرب وأوضاع النازحين في قضاء جبيل، الذين يُقدر عددهم بنحو 20 ألف نازح.

وخلال لقائهم وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، طالب الوفد بمنح المجالس البلدية أذونات استثنائية لصرف الأموال لتأمين الحاجات الأساسية وتجاوز الروتين الإداري. وأبلغ الوزير الوفد بقرار اتخذه بالتنسيق مع وزير المالية لمنح سلف مالية للبلديات لتمكينها من إدارة الأزمة، لا سيما في ملفي النفايات والتعاقد مع عناصر جدد للشرطة البلدية.

كما التقى الوفد وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، بحضور رئيس وحدة إدارة الكوارث زاهي شاهين، حيث جرى استعراض احتياجات النازحين في مراكز الإيواء والمنازل الخاصة. وأكدت السيد أن الوزارة ستدعم هذه الاحتياجات، كاشفة عن توجه للإعلان عن دعم مالي شهري للنازحين لاحقاً، مع الإشارة إلى أن التنسيق يتم عبر المحافظين والقائمقامين.

وفي ختام جولتهم، عقد أبي رميا وحواط ومارتينوس اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، جرى خلاله عرض لآخر التطورات السياسية وملف النزوح في البلاد.



رئيس مجلس الوزراء

الشؤون الاجتماعية

المجالس البلدية

وزير الداخلية

مجلس الوزراء

وزير المالية

رئيس اتحاد

النازحين

تابع
