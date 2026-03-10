تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
11
o
طرابلس
16
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
5
o
بعلبك
11
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
أبي رميا وحواط ومارتينوس يطالبون بتسهيلات مالية استثنائية للبلديات
Lebanon 24
10-03-2026
|
10:09
عقد النائبان سيمون أبي
رميا
وزياد حواط، ورئيس اتحاد بلديات قضاء
جبيل
فادي مارتينوس، سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين لبحث تداعيات الحرب وأوضاع
النازحين
في قضاء جبيل، الذين يُقدر عددهم بنحو 20 ألف نازح.
وخلال لقائهم
وزير الداخلية
والبلديات العميد أحمد
الحجار
، طالب الوفد بمنح
المجالس البلدية
أذونات استثنائية لصرف الأموال لتأمين الحاجات الأساسية وتجاوز الروتين الإداري. وأبلغ الوزير الوفد بقرار اتخذه بالتنسيق مع
وزير المالية
لمنح سلف مالية للبلديات لتمكينها من إدارة الأزمة، لا سيما في ملفي النفايات والتعاقد مع عناصر جدد للشرطة البلدية.
كما التقى الوفد وزيرة
الشؤون الاجتماعية
حنين السيد، بحضور رئيس وحدة إدارة
الكوارث
زاهي شاهين، حيث جرى استعراض احتياجات النازحين في مراكز الإيواء والمنازل الخاصة. وأكدت السيد أن الوزارة ستدعم هذه الاحتياجات، كاشفة عن توجه للإعلان عن دعم مالي شهري للنازحين لاحقاً، مع الإشارة إلى أن التنسيق يتم عبر المحافظين والقائمقامين.
وفي ختام جولتهم، عقد أبي رميا وحواط ومارتينوس اجتماعاً مع
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام، جرى خلاله عرض لآخر التطورات السياسية وملف النزوح في البلاد.
