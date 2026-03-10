نقابة مستوردي الأدوية: الـ MEA شريان أساسي لدعم الأمن الدوائي في لبنان

أعلنت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في (LPIA) عن زيارة قام بها رئيس النقابة جو غريّب، برفقة رئيس النيابية النائب الدكتور ، إلى رئيس مجلس إدارة شركة " " ، لبحث احتياجات القطاع الدوائي في ظل الظروف الراهنة.



وخلال اللقاء، جرى التأكيد على أهمية استمرار تأمين الإمدادات الدوائية لضمان استقرار السوق وتلبية حاجات المرضى اللبنانيين. ووجه المجتمعون الشكر لمحمد ولشركة "ميدل إيست" على جهودهم في إبقاء لبنان موصولاً بالخارج، وإعطاء الأولوية لشحن الأدوية على متن رحلات الشركة.



وشدد المجتمعون على أن تُعد اليوم شرياناً أساسياً يساهم مباشرة في دعم الأمن الدوائي، مؤكدين ضرورة استمرار هذا التعاون للحفاظ على انتظام سلسلة الإمداد وتوفير الأدوية في السوق اللبناني تحت مختلف الظروف.







