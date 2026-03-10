تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نقابة مستوردي الأدوية: الـ MEA شريان أساسي لدعم الأمن الدوائي في لبنان

Lebanon 24
10-03-2026 | 10:15
A-
A+
نقابة مستوردي الأدوية: الـ MEA شريان أساسي لدعم الأمن الدوائي في لبنان
نقابة مستوردي الأدوية: الـ MEA شريان أساسي لدعم الأمن الدوائي في لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) عن زيارة قام بها رئيس النقابة جو غريّب، برفقة رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور بلال عبدالله، إلى رئيس مجلس إدارة شركة "طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت، لبحث احتياجات القطاع الدوائي في ظل الظروف الراهنة.

وخلال اللقاء، جرى التأكيد على أهمية استمرار تأمين الإمدادات الدوائية لضمان استقرار السوق وتلبية حاجات المرضى اللبنانيين. ووجه المجتمعون الشكر لمحمد الحوت ولشركة "ميدل إيست" على جهودهم في إبقاء لبنان موصولاً بالخارج، وإعطاء الأولوية لشحن الأدوية على متن رحلات الشركة.

وشدد المجتمعون على أن شركة طيران الشرق الأوسط تُعد اليوم شرياناً أساسياً يساهم مباشرة في دعم الأمن الدوائي، مؤكدين ضرورة استمرار هذا التعاون للحفاظ على انتظام سلسلة الإمداد وتوفير الأدوية في السوق اللبناني تحت مختلف الظروف.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
عبدالله استقبل وفدا من نقابة مستوردي الأدوية في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 19:55:18 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات: نطمئن إلى استقرار سوق الدواء
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 19:55:18 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع التقى نقابة مستوردي الادوية وأصحاب المستودعات
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 19:55:18 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة مستوردي السيارات المستعملة تبحث مع رئيس الجمارك تسهيل الإجراءات وحل القضايا العالقة
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 19:55:18 Lebanon 24 Lebanon 24

شركة طيران الشرق الأوسط

طيران الشرق الأوسط

بلال عبدالله

الشرق الأوسط

محمد الحوت

لجنة الصحة

محمد الحو

بلال عبد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:18 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:54 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:41 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:36 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:32 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:18 | 2026-03-10
Lebanon24
13:54 | 2026-03-10
Lebanon24
13:41 | 2026-03-10
Lebanon24
13:36 | 2026-03-10
Lebanon24
13:32 | 2026-03-10
Lebanon24
13:27 | 2026-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24