لقاء باسيل وجنبلاط في سن الفيل: تحصين الجبهة الداخلية أولوية قصوى

استقبل رئيس " " النائب ، في مقر بسن الفيل، رئيس النائب تيمور ، على رأس وفد ضم النواب: وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، وفيصل الصايغ، وأمين السر العام ظافر ناصر، بحضور النائبين سيزار أبي خليل وفريد البستاني، ومستشاري رئيس التيار أنطوان قسطنطين وسليم حداد.



وأفاد بيان صادر عن " الحر" بأن المجتمعين استعرضوا التطورات الراهنة بمختلف جوانبها، حيث تلاقت وجهات النظر حول ضرورة تحصين الوضع الداخلي اللبناني. وأكد اللقاء على رفض كل ما يمس بكيان " الكبير" وصيغة العيش المشترك واتفاق والشراكة الوطنية.



كما جرى التوافق خلال الاجتماع على دعم وقرارات السلطات التنفيذية وتوجهاتها، والتشديد على المسؤولية المشتركة للدولة والمجتمع في احتضان وتأمين احتياجاتهم.





Advertisement