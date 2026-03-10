عون بحث مع سلام في وقف العدوان الإسرائيلي... وتلقى إتصالا من السيسي ابلغه فيه دعم بلاده للبنان

إستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم في قصر ، الدكتور نواف سلام واجريا تقييما للتطورات العسكرية وللإتصالات الجارية بحثا عن السبل الآيلة الى وقف العدوان على . كما تطرق الرئيسان الى المبادرة التي اعلنها أمس والتي تهدف الى وضع حد للتصعيد ضد لبنان.

وتناول الرئيسان الإجراءات التي إتخذتها الحكومة لرعاية أوضاع النازحين، ولتلبية حاجات اللبنانيين في هذه الفترة الدقيقة.

إتصال من الرئيس المصري

على صعيد آخر تلقى الرئيس عون إتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحثا خلاله في التطورات الأخيرة في المنطقة، ومسار الإعتداءات على لبنان. وابلغ الرئيس السيسي رئيس الجمهورية "دعم بلاده للبنان حكومة وشعبا وجيشا، وتضامن الشعب المصري مع الشعب اللبناني الشقيق في المعاناة التي يمر بها."

وأعلم الرئيس السيسي الرئيس عون عن ان مصر العربية قررت إرسال مساعدات إنسانية الى لبنان لدعم الجهود المبذولة لرعاية شؤون النازحين، الذين إضطروا الى مغادرة منازلهم بسبب الاعمال الإسرائيلية العدائية.

النائب ملحم رياشي

وكان الرئيس عون إستقبل النائب ملحم رياشي موفدا من رئيس " " الدكتور سمير جعجع، وعرض معه ملفات الساعة ولا سيما منها دور الجيش في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.

كما تطرق البحث الى ملف النازحين من مناطق القصف الإسرائيلي، وموضوع التمديد للمجلس النيابي وموقف "القوات " منه.

النائب السابق إميل رحمه

كذلك إستقبل الرئيس عون النائب السابق إميل رحمه، واجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع الراهنة، حيث أكد النائب رحمه تأييده لمواقف رئيس الجمهورية، لا سيما تلك التي اطلقها خلال زيارته الى الوطني وقيادة الجيش قبل ظهر اليوم.