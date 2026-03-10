"دردشات المقاهي"... عدو من نوع آخر

بعد موجة النزوح الجماعي من قرى الجنوب نحو مناطق أكثر أماناً، وبقاء قلة من الأهالي في البلدات القريبة من خطوط التماس، عادت المقاهي لتتحول إلى مساحة لتبادل الأحاديث وقراءة ما يجري في الميدان.



غير أنّ بعض هذه الجلسات يتجاوز حدود التحليل العابر، إذ يجري تداول معلومات أو حديث عن مواقع واحداثيات وتحركات.



إلا أنّ هذا النوع من الأحاديث يثير القلق، خصوصاً في ظل إدراك الجميع حجم الخرق الاستخباراتي والتفوّق التكنولوجي والتقني الذي يمتلكه العدو، ما يجعل أي معلومة تُتداول علناً، ولو على سبيل الحديث العابر، قابلة للتحوّل إلى مادة يمكن استغلالها.

