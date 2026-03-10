جلسة لمجلس الوزراء الخميس... إليكم جدول أعمالها

يعقد عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 12/03/2026 جلسة في السرايا لمتابعة البحث في الأوضاع المستجدة وتداعياتها على الصعد كافة سياسياً، أمنياً واجتماعياً ولاسيما تلك المرتبطة بموضوع النزوح.

