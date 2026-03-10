وزارة الاقتصاد: ضبط مخالفات في مختلف المناطق اللبنانية

نفّذت الفرق الرقابية في مديرية حماية المستهلك عشرات الجولات الميدانية في مختلف المناطق ، بتوجيهات من والتجارة عامر البساط.

وقد أسفرت عن تنظيم عدد من محاضر الضبط بحق مخالفين شملت احتكار قوارير ، مخالفة السعر الرسمي للغاز والمولدات، تلاعب بالأسعار في أسواق الخضار، عدم إعلان أسعار، إضافة إلى غش في أوزان السلع الغذائية والخضار.



ففي وبيروت، نُفّذت جولات رقابية بالتعاون مع جهاز ووزارة الزراعة، حيث تم تنظيم محاضر ضبط بسبب تخطي نسب الأرباح المسموح بها ونقص في الأوزان.



وفي ، شملت الجولات سوق الخضار المركزي في حيث تم تنظيم محضري ضبط بحق تاجري جملة.



كما تمّت إحالة 30 محضر ضبط إلى الاستئنافية في الشمال لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



وأكد وزير الاقتصاد أن الوزارة مستمرة في تشديد الرقابة على الأسواق واضعةً كامل إمكانياتها لمنع أي تلاعب بالأسعار أو احتكار أو غش في الأوزان، حفاظاً على حقوق المستهلكين واستقرار الأسواق.