تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
11
o
طرابلس
16
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
5
o
بعلبك
11
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
وحدة إدارة الكوارث في الضاحية تطلق نداءً إنسانياً لتأمين مستلزمات النازحين
Lebanon 24
10-03-2026
|
11:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواصل وحدة
إدارة الكوارث
والأزمات (اللجنة الاجتماعية) في اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، وبالتعاون مع لجان العمل الاجتماعي والجهات المعنية، مهامها في رصد احتياجات العائلات النازحة المقيمة في مراكز الإيواء ضمن نطاق الضاحية الجنوبية وبيروت وجبل
لبنان
، معتمدة آليات دقيقة لتنظيم توزيع المساعدات وضمان وصولها إلى مستحقيها بعدالة وشفافية.
وأمام تزايد الأعباء المعيشية والاحتياجات اليومية، أكدت اللجنة وجود حاجة ملحة لتأمين وجبات الطعام، ووسائل التدفئة كالدفيات وقوارير
الغاز
، إضافة إلى توفير غازات صغيرة للطهي، وغسالات للمراكز، وحفاضات للأطفال، وحصص للنظافة الشخصية، لضمان الحد الأدنى من مقومات العيش
الكريم
والصحة العامة.
وانطلاقاً من الواجب الإنساني ومع حلول شهر
رمضان
المبارك، توجهت الوحدة بنداء إلى المغتربين وأصحاب الأيادي البيضاء للمساهمة في دعم هذه الحاجات الأساسية، سواء بتقديم المساعدات المالية أو العينية، بما يسهم في التخفيف من معاناة
النازحين
وتعزيز صمودهم.
ولمن يرغب بالمساهمة، يمكن إرسال المساعدات المالية عبر خدمات "Wish" أو "OMT" بالتواصل مع حسين
خليل على
الرقم 9613036709+ أو لؤي علاء الدين على الرقم 96170643405+. كما تتيح اللجنة إمكانية التواصل المباشر مع الوحدة لتسليم الهبات والمساعدات لقاء إيصال رسمي وفق الأصول المعتمدة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وحدة إدارة الكوارث: العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء 117228
Lebanon 24
وحدة إدارة الكوارث: العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء 117228
10/03/2026 19:56:13
10/03/2026 19:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير وحدة إدارة الكوارث:نحو 96 ألف نازح في مراكز الإيواء و100 وشهيدان منذ بدء التصعيد
Lebanon 24
تقرير وحدة إدارة الكوارث:نحو 96 ألف نازح في مراكز الإيواء و100 وشهيدان منذ بدء التصعيد
10/03/2026 19:56:13
10/03/2026 19:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وحدة ادارة الكوارث: 40 شهيدا و 246 جريحا و50،064 نازحا
Lebanon 24
وحدة ادارة الكوارث: 40 شهيدا و 246 جريحا و50،064 نازحا
10/03/2026 19:56:13
10/03/2026 19:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وحدة إدارة مخاطر الكوارث: العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء بلغ 117 ألفاً و228 نازحاً في لبنان
Lebanon 24
وحدة إدارة مخاطر الكوارث: العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء بلغ 117 ألفاً و228 نازحاً في لبنان
10/03/2026 19:56:13
10/03/2026 19:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة الكوارث
جبل لبنان
خليل على
النازحين
الكوارث
الكريم
بيروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
من الضاحية إلى الجنوب.. إسرائيل توسّع غاراتها وتوقع شهداء وجرحى
Lebanon 24
من الضاحية إلى الجنوب.. إسرائيل توسّع غاراتها وتوقع شهداء وجرحى
13:18 | 2026-03-10
10/03/2026 01:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بو صعب يشيد بموقف عون الداعم للجيش ويستنكر الحملات التحريضية
Lebanon 24
بو صعب يشيد بموقف عون الداعم للجيش ويستنكر الحملات التحريضية
13:54 | 2026-03-10
10/03/2026 01:54:11
Lebanon 24
Lebanon 24
من الخيام إلى حيفا.. "حزب الله" يعلن سلسلة استهدافات ردًّا على غارات إسرائيل
Lebanon 24
من الخيام إلى حيفا.. "حزب الله" يعلن سلسلة استهدافات ردًّا على غارات إسرائيل
13:41 | 2026-03-10
10/03/2026 01:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي: لا مؤشرات على سعي حزب الله لخفض التصعيد
Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي: لا مؤشرات على سعي حزب الله لخفض التصعيد
13:36 | 2026-03-10
10/03/2026 01:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: نؤكد الحاجة الملحّة لخفض التصعيد فورا في لبنان
Lebanon 24
الأمم المتحدة: نؤكد الحاجة الملحّة لخفض التصعيد فورا في لبنان
13:32 | 2026-03-10
10/03/2026 01:32:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا حصل مع محمد رعد داخل مجلس النواب؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع محمد رعد داخل مجلس النواب؟
16:43 | 2026-03-09
09/03/2026 04:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل للبنان وسط الحرب.. محللون يكشفون
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل للبنان وسط الحرب.. محللون يكشفون
16:08 | 2026-03-09
09/03/2026 04:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي رُصد مع نواب "الحزب"؟
Lebanon 24
ما الذي رُصد مع نواب "الحزب"؟
17:39 | 2026-03-09
09/03/2026 05:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن وضع لبنان يكشفها تقرير أميركي.. ماذا أعلن عن "التفاوض"؟
Lebanon 24
معلومات عن وضع لبنان يكشفها تقرير أميركي.. ماذا أعلن عن "التفاوض"؟
15:15 | 2026-03-09
09/03/2026 03:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "قوات الرضوان".. أين تنتشر الآن؟
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "قوات الرضوان".. أين تنتشر الآن؟
17:25 | 2026-03-09
09/03/2026 05:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:18 | 2026-03-10
من الضاحية إلى الجنوب.. إسرائيل توسّع غاراتها وتوقع شهداء وجرحى
13:54 | 2026-03-10
بو صعب يشيد بموقف عون الداعم للجيش ويستنكر الحملات التحريضية
13:41 | 2026-03-10
من الخيام إلى حيفا.. "حزب الله" يعلن سلسلة استهدافات ردًّا على غارات إسرائيل
13:36 | 2026-03-10
مصدر أمني إسرائيلي: لا مؤشرات على سعي حزب الله لخفض التصعيد
13:32 | 2026-03-10
الأمم المتحدة: نؤكد الحاجة الملحّة لخفض التصعيد فورا في لبنان
13:27 | 2026-03-10
"تكتل لبنان القوي" يطعن بقرار التمديد غدًا
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
10/03/2026 19:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
10/03/2026 19:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
10/03/2026 19:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24