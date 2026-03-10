وحدة إدارة الكوارث في الضاحية تطلق نداءً إنسانياً لتأمين مستلزمات النازحين

تواصل وحدة والأزمات (اللجنة الاجتماعية) في اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، وبالتعاون مع لجان العمل الاجتماعي والجهات المعنية، مهامها في رصد احتياجات العائلات النازحة المقيمة في مراكز الإيواء ضمن نطاق الضاحية الجنوبية وبيروت وجبل ، معتمدة آليات دقيقة لتنظيم توزيع المساعدات وضمان وصولها إلى مستحقيها بعدالة وشفافية.



وأمام تزايد الأعباء المعيشية والاحتياجات اليومية، أكدت اللجنة وجود حاجة ملحة لتأمين وجبات الطعام، ووسائل التدفئة كالدفيات وقوارير ، إضافة إلى توفير غازات صغيرة للطهي، وغسالات للمراكز، وحفاضات للأطفال، وحصص للنظافة الشخصية، لضمان الحد الأدنى من مقومات العيش والصحة العامة.



وانطلاقاً من الواجب الإنساني ومع حلول شهر المبارك، توجهت الوحدة بنداء إلى المغتربين وأصحاب الأيادي البيضاء للمساهمة في دعم هذه الحاجات الأساسية، سواء بتقديم المساعدات المالية أو العينية، بما يسهم في التخفيف من معاناة وتعزيز صمودهم.



ولمن يرغب بالمساهمة، يمكن إرسال المساعدات المالية عبر خدمات "Wish" أو "OMT" بالتواصل مع حسين الرقم 9613036709+ أو لؤي علاء الدين على الرقم 96170643405+. كما تتيح اللجنة إمكانية التواصل المباشر مع الوحدة لتسليم الهبات والمساعدات لقاء إيصال رسمي وفق الأصول المعتمدة.





