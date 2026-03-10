تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الاتحاد الأوروبي يطلق جسراً جوياً إنسانياً إلى لبنان لإغاثة النازحين

Lebanon 24
10-03-2026 | 11:38
الاتحاد الأوروبي يطلق جسراً جوياً إنسانياً إلى لبنان لإغاثة النازحين
الاتحاد الأوروبي يطلق جسراً جوياً إنسانياً إلى لبنان لإغاثة النازحين photos 0
أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان له، عن تسليم 45 طناً مترياً من الإمدادات الطارئة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية لدعم العائلات النازحة والمتضررة من النزاع، وذلك بالتعاون مع منظمة "اليونيسف".

تتضمن الشحنة مستلزمات أساسية تهدف لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، منها حقائب إسعافات أولية، بطانيات، ملابس شتوية، خزانات مياه، ومجموعات دعم وتنمية للطفولة ومستلزمات ترفيهية. وسيتم توزيع هذه المساعدات عبر مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة للتخفيف من معاناة العائلات، وخاصة الأطفال الذين تأثر أمنهم ورفاههم وتعليمهم بشكل كبير جراء التصعيد الحالي.

وتندرج هذه الخطوة ضمن إطار الدعم الإنساني المستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للبنان، عبر الجسر الجوي الإنساني وآليات الاستجابة الطارئة، بالتزامن مع جهود "اليونيسف" في توفير الخدمات الصحية، والمياه الآمنة، وحماية الأطفال، ودعم التعليم والمساعدات النقدية للأسر المتضررة.

من جهتها، شكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد الاتحاد الأوروبي و"اليونيسف" على هذا التضامن، مؤكدة أن هذه الشحنة تعزز قدرة الوزارة على الاستجابة السريعة وتأمين الإمدادات الضرورية في مراكز الإيواء.

بدورها، أوضحت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان، ساندرا دو وال، أن هذه الرحلة هي الأولى ضمن الجسر الجوي الإنساني لدعم المتضررين، مشددة على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية. أما ممثل "اليونيسف" ماركولويجي كورسي، فأشار إلى أن هذه المساهمة تأتي في وقت حرج لضمان وصول المساعدة للأطفال الأكثر ضعفاً وعائلاتهم.

لبنان

عربي-دولي

وزارة الشؤون الاجتماعية

الشؤون الاجتماعية

الاتحاد الأوروبي

وزارة الشؤون

اللبنانية

النازحين

الأوروبي

من جهته

