وزارة الاقتصاد تلاحق المخالفين: محاضر ضبط بالجملة في مختلف المناطق

نفّذت الفرق الرقابية في مديرية حماية المستهلك عشرات الجولات الميدانية في مختلف المناطق ، وذلك بتوجيهات من والتجارة الدكتور عامر البساط.

وأسفرت هذه الحملات، وفق بيان صادر عن الوزارة، عن تنظيم عدد من محاضر الضبط بحق مخالفين تورطوا في ممارسات شملت احتكار قوارير ، ومخالفة الأسعار الرسمية للغاز والمولدات، والتلاعب بالأسعار في أسواق الخضار، إضافة إلى عدم إعلان الأسعار والغش في أوزان السلع الغذائية والخضار.



وفي هذا السياق، شملت الجولات الرقابية مناطق وبيروت بالتعاون مع جهاز ووزارة الزراعة، حيث تم ضبط تجاوزات تتعلق بتخطي نسب الأرباح المسموح بها ونقص في الأوزان. أما في ، فقد استهدفت الجولات سوق الخضار المركزي في ، مما أدى إلى تنظيم محضري ضبط بحق تاجري جملة، كما أُحيلت 30 محضر ضبط إلى الاستئنافية في الشمال لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.



وأكد وزير الاقتصاد أن الوزارة مستمرة في تشديد رقابتها على الأسواق وتوظيف كامل إمكانياتها لمنع أي تلاعب بالأسعار أو احتكار أو غش، وذلك حفاظاً على حقوق المستهلكين واستقرار الأسواق.



