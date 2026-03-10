تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

وزارة الاقتصاد تلاحق المخالفين: محاضر ضبط بالجملة في مختلف المناطق

Lebanon 24
10-03-2026 | 12:34
وزارة الاقتصاد تلاحق المخالفين: محاضر ضبط بالجملة في مختلف المناطق
وزارة الاقتصاد تلاحق المخالفين: محاضر ضبط بالجملة في مختلف المناطق photos 0
نفّذت الفرق الرقابية في مديرية حماية المستهلك عشرات الجولات الميدانية في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك بتوجيهات من وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط.
 
وأسفرت هذه الحملات، وفق بيان صادر عن الوزارة، عن تنظيم عدد من محاضر الضبط بحق مخالفين تورطوا في ممارسات شملت احتكار قوارير الغاز، ومخالفة الأسعار الرسمية للغاز والمولدات، والتلاعب بالأسعار في أسواق الخضار، إضافة إلى عدم إعلان الأسعار والغش في أوزان السلع الغذائية والخضار.

وفي هذا السياق، شملت الجولات الرقابية مناطق البقاع وبيروت بالتعاون مع جهاز أمن الدولة ووزارة الزراعة، حيث تم ضبط تجاوزات تتعلق بتخطي نسب الأرباح المسموح بها ونقص في الأوزان. أما في الشمال، فقد استهدفت الجولات سوق الخضار المركزي في طرابلس، مما أدى إلى تنظيم محضري ضبط بحق تاجري جملة، كما أُحيلت 30 محضر ضبط إلى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأكد وزير الاقتصاد أن الوزارة مستمرة في تشديد رقابتها على الأسواق وتوظيف كامل إمكانياتها لمنع أي تلاعب بالأسعار أو احتكار أو غش، وذلك حفاظاً على حقوق المستهلكين واستقرار الأسواق.

