لبنان

إيران تعترف: مقتل إيرانيين بهجوم إسرائيلي على فندق في بيروت

Lebanon 24
10-03-2026 | 12:35
نقلت وكالة تسنيم عن مندوب إيران في الأمم المتحدة تأكيده مقتل 4 دبلوماسيين إيرانيين بهجوم إسرائيلي على فندق في بيروت الأحد الماضي.
 
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة أن غارة إسرائيلية على فندق في منطقة الروشة عند واجهة بيروت البحرية، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، في حين قالت إسرائيل إنها استهدفت قادة من "الحرس الثوري" الإيراني.
