Advertisement

لبنان

رجي يتلقى دعماً دولياً واسعاً لسيادة لبنان وتطبيق قرار حصر السلاح

Lebanon 24
10-03-2026 | 12:41
رجي يتلقى دعماً دولياً واسعاً لسيادة لبنان وتطبيق قرار حصر السلاح
رجي يتلقى دعماً دولياً واسعاً لسيادة لبنان وتطبيق قرار حصر السلاح photos 0
تلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي سلسلة من الاتصالات والرسائل الدولية الداعمة للبنان في ظل الظروف الراهنة. فقد تلقى اتصالاً من وزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتونين التي أكدت دعم بلادها وتضامنها مع لبنان، وبحث الجانبان التطورات الإقليمية وضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي، في ظل التزام الحكومة اللبنانية ببسط سيادتها وحصر السلاح بيد القوى الشرعية.

وعلى صعيد المساعدات، تبلغ رجي عبر السفير الأيرلندي أيدان أوهارا قرار وزارة الشؤون الخارجية والتجارية الأيرلندية تخصيص ثلاثة ملايين يورو كمساعدات إنسانية للبنان. وقد أعرب الوزير رجي عن امتنانه لهذا الدعم، مجدداً التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بحصر سلاح "حزب الله" وحظر أنشطته العسكرية والأمنية.

كما تلقى الوزير رجي رسالة من وزير الدولة للشؤون الخارجية السويدي داغ هارتيليوس، عبّر فيها عن دعم السويد لجهود الحكومة اللبنانية في تحقيق السلام والاستقرار واحتكار الدولة للأمن. وقد رحب الوزير السويدي بالخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الإطار، مشدداً على ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه.

وفي ردوده، عبّر الوزير رجي عن تقديره لمواقف الدول الصديقة، مؤكداً العمل على وقف التصعيد الإسرائيلي وتعزيز سلطة الدولة الكاملة على أراضيها وفقاً لقرار مجلس الوزراء. كما جدد رجي رفض لبنان للتدخل الإيراني في شؤونه واستمرار طهران في استغلاله وجرّ البلاد إلى حرب لم يخترها.


الحكومة اللبنانية

وزير الخارجية

مجلس الوزراء

وزير الدولة

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

