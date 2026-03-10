رجي يتلقى دعماً دولياً واسعاً لسيادة لبنان وتطبيق قرار حصر السلاح

تلقى والمغتربين يوسف رجي سلسلة من الاتصالات والرسائل الدولية الداعمة للبنان في ظل الظروف الراهنة. فقد تلقى اتصالاً من وزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتونين التي أكدت دعم بلادها وتضامنها مع ، وبحث الجانبان التطورات الإقليمية وضرورة وقف التصعيد ، في ظل ببسط سيادتها وحصر السلاح بيد القوى الشرعية.



وعلى صعيد المساعدات، تبلغ رجي عبر السفير الأيرلندي أيدان أوهارا قرار وزارة الشؤون الخارجية والتجارية الأيرلندية تخصيص ثلاثة ملايين يورو كمساعدات إنسانية للبنان. وقد أعرب الوزير رجي عن امتنانه لهذا الدعم، مجدداً التزام الحكومة بتنفيذ قرار الأخير القاضي بحصر سلاح " " وحظر أنشطته العسكرية والأمنية.



كما تلقى الوزير رجي رسالة من للشؤون الخارجية السويدي داغ هارتيليوس، عبّر فيها عن دعم السويد لجهود الحكومة اللبنانية في تحقيق السلام والاستقرار واحتكار الدولة للأمن. وقد رحب الوزير السويدي بالخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الإطار، مشدداً على ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه.



وفي ردوده، عبّر الوزير رجي عن تقديره لمواقف الدول الصديقة، مؤكداً العمل على وقف التصعيد الإسرائيلي وتعزيز سلطة الدولة الكاملة على أراضيها وفقاً لقرار مجلس الوزراء. كما جدد رجي رفض لبنان للتدخل في شؤونه واستمرار في استغلاله وجرّ البلاد إلى حرب لم يخترها.







