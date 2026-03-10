"اليونيفيل": سهّلنا نقل عشرات المدنيين من قرى جنوبية عدة إلى بر الأمان

اعلنت "اليونيفيل" في بيان، ان الكتيبة الايطالية سهّلت اليوم، نقل عشرات المدنيين إلى برّ الأمان، صباح اليوم، بناءً على طلب بلدية علما الشعب في جنوب غرب لبنان. وقد رافقت قوات حفظ السلام نحو 80 مدنياً خارج منطقة عمليات "اليونيفيل"، وفقاً لولايتها في حماية المدنيين وبالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي. واستغرقت العملية نحو ساعتين ونصف الساعة".
اضافت: "منذ التصعيد الأخير، دعمت "اليونيفيل" نقل عشرات المدنيين - بمن فيهم أطفال وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة - إلى برّ الأمان من عدة قرى في جنوب لبنان. كما سهّلت البعثة عشرات المهام الإنسانية التي يقوم بها الصليب الأحمر اللبناني يومياً".
وختم البيان: "لا تزال قوات حفظ السلام التابعة "لليونيفيل" متمركزة في مواقعها في جميع أنحاء منطقة عملياتها جنوباً وعلى طول الخط الأزرق، حيث ترصد وتبلغ عن تزايد انتهاكات قرار مجلس الأمن الدولي 1701. وقد حثت البعثة الأطراف على خفض التصعيد والعودة إلى وقف إطلاق النار الكامل".