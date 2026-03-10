تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

كرامي: خطة تربوية مرنة توازن بين السلامة وحق التعلم

Lebanon 24
10-03-2026 | 12:46
كرامي: خطة تربوية مرنة توازن بين السلامة وحق التعلم
أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، في تصريح من السراي الحكومي، ضرورة وضع خطة تربوية مرنة وواقعية توازن بين تأمين سلامة التلاميذ والأساتذة من جهة، وضمان حق كل تلميذ في الاستمرار بالتعلم من جهة أخرى.

ووجهت كرامي تحية تقدير للمدارس التي فتحت أبوابها كمراكز إيواء للعائلات النازحة خلال الحرب، مشددة في الوقت ذاته على إيلاء متابعة خاصة للمدارس والمؤسسات التي أقفلت أبوابها بسبب ظروف الحرب والنزوح.
 
وأوضحت أن الوزارة ستعمل على تأجيل الانطلاق بالتعليم في هذه المؤسسات، مع الالتزام بالتواصل مع كافة المدراء لرسم الخطوات المقبلة، مؤكدة التزام الوزارة التام بتعويض جميع التلاميذ عما فاتهم من دروس.

أمين سلام

التزام

إيلا

