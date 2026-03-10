باكستان: سنواصل دعم الجهود الرامية لضمان سلام دائم في لبنان والمنطقة

دانت باكستان بأشد العبارات، "استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي على لبنان، والذي أسفر عن مقتل مئات المدنيين وتشريد ما يقرب من نصف مليون شخص".
وقالت الخارجية في في بيان وزعته السفارة في بيروت: "إن الأعمال الإسرائيلية، التي تخالف القانون الدولي، تقوض جهود حكومة لبنان لضمان السلام والاستقرار في البلاد، ولديها القدرة على زيادة تفاقم الأزمات الأمنية والإنسانية المستمرة في المنطقة".
وحضت "المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء العدوان العسكري الإسرائيلي، والاستهداف العشوائي للمدنيين، والانتهاكات المستمرة لسيادة لبنان وسلامة أراضيه. كما ندعو إسرائيل إلى الانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة".
واعربت باكستان عن "تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة هذا العدوان، وستواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى ضمان سلام دائم في لبنان والمنطقة ككل".