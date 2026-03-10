تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

باكستان: سنواصل دعم الجهود الرامية لضمان سلام دائم في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
10-03-2026 | 12:46
A-
A+
باكستان: سنواصل دعم الجهود الرامية لضمان سلام دائم في لبنان والمنطقة
باكستان: سنواصل دعم الجهود الرامية لضمان سلام دائم في لبنان والمنطقة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

دانت باكستان بأشد العبارات، "استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي على لبنان، والذي أسفر عن مقتل مئات المدنيين وتشريد ما يقرب من نصف مليون شخص".

وقالت الخارجية في في بيان وزعته السفارة في بيروت: "إن الأعمال الإسرائيلية، التي تخالف القانون الدولي، تقوض جهود حكومة لبنان لضمان السلام والاستقرار في البلاد، ولديها القدرة على زيادة تفاقم الأزمات الأمنية والإنسانية المستمرة في المنطقة".

وحضت "المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء العدوان العسكري الإسرائيلي، والاستهداف العشوائي للمدنيين، والانتهاكات المستمرة لسيادة لبنان وسلامة أراضيه. كما ندعو إسرائيل إلى الانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة".

واعربت باكستان عن "تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة هذا العدوان، وستواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى ضمان سلام دائم في لبنان والمنطقة ككل". 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
شي جين بينغ لترامب: الصين تدعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهود الوساطة وردنا عليها بأننا ملتزمون بتحقيق سلام دائم في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
باكستان: نقبل دعوة الانضمام إلى "مجلس السلام" لتحقيق سلام دائم في غزة
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: تركيا تعمل مع الدول الصديقة لتكثيف الجهود الرامية إلى وقف الحرب وإنهاء التوترات
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

لبنان وا

إسرائيل

الرامي

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
18:53 | 2026-03-10
Lebanon24
18:37 | 2026-03-10
Lebanon24
17:34 | 2026-03-10
Lebanon24
17:26 | 2026-03-10
Lebanon24
17:25 | 2026-03-10
Lebanon24
17:19 | 2026-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24