باكستان: سنواصل دعم الجهود الرامية لضمان سلام دائم في لبنان والمنطقة

دانت باكستان بأشد العبارات، "استمرار العدوان العسكري على ، والذي أسفر عن مقتل مئات المدنيين وتشريد ما يقرب من نصف مليون شخص".

وقالت الخارجية في في بيان وزعته السفارة في : "إن الأعمال ، التي تخالف القانون الدولي، تقوض جهود حكومة لبنان لضمان السلام والاستقرار في البلاد، ولديها القدرة على زيادة تفاقم الأزمات الأمنية والإنسانية المستمرة في المنطقة".

وحضت " على اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء العدوان العسكري الإسرائيلي، والاستهداف العشوائي للمدنيين، والانتهاكات المستمرة لسيادة لبنان وسلامة أراضيه. كما ندعو إلى الانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط من جميع الأراضي المحتلة".

واعربت باكستان عن "تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة هذا العدوان، وستواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى ضمان سلام دائم في لبنان والمنطقة ككل".