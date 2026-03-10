تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
هيئة قضاء جبيل في التيار: المقعد النيابي سيعود لأصحابه مهما طال التمديد
Lebanon 24
10-03-2026
|
14:40
انتقدت "هيئة قضاء جبيل" في "
التيار الوطني الحر
" في بيان لها اليوم، تصريحات النائب سيمون أبي
رميا
الأخيرة في إطلالة تلفزيونية، حيث دعا إلى انتخاب المنتشرين لـ128 نائباً دون تخصيص ستة مقاعد موزعة على القارات، معتبرة أن هذا الموقف يتناقض مع مواقفه السابقة حين كان عضواً في كتلة "
لبنان
القوي" ومن أبرز المطالبين بحق المنتشرين في التصويت.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا التبدل يثير تساؤلات حول أسباب تغيير قناعاته ويضع أقواله السابقة في مواجهة مواقفه الحالية، مما يطرح علامات استفهام لدى الناخب الجبيلي، وخصوصاً المغتربين، حول صدقية تصريحاته وثباته تجاه حق المنتشرين في المشاركة بالحياة
الديمقراطية
.
وختمت الهيئة بيانها بالتذكير بأن أبي رميا وصل إلى الندوة البرلمانية بفضل أصوات الناخبين "التياريين" في انتخابات عام 2022، مؤكدة أن
القاعدة
الشعبية للتيار في جبيل كانت وما زالت تطالب بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري لاستعادة المقعد النيابي، الذي اعتبرته "سيعود إلى أصحابه مهما طال تأجيل الانتخابات أو تم تمديد الولاية".
