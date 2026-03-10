هيئة قضاء جبيل في التيار: المقعد النيابي سيعود لأصحابه مهما طال التمديد

انتقدت "هيئة قضاء جبيل" في " " في بيان لها اليوم، تصريحات النائب سيمون أبي الأخيرة في إطلالة تلفزيونية، حيث دعا إلى انتخاب المنتشرين لـ128 نائباً دون تخصيص ستة مقاعد موزعة على القارات، معتبرة أن هذا الموقف يتناقض مع مواقفه السابقة حين كان عضواً في كتلة " القوي" ومن أبرز المطالبين بحق المنتشرين في التصويت.



وأشارت الهيئة إلى أن هذا التبدل يثير تساؤلات حول أسباب تغيير قناعاته ويضع أقواله السابقة في مواجهة مواقفه الحالية، مما يطرح علامات استفهام لدى الناخب الجبيلي، وخصوصاً المغتربين، حول صدقية تصريحاته وثباته تجاه حق المنتشرين في المشاركة بالحياة .



وختمت الهيئة بيانها بالتذكير بأن أبي رميا وصل إلى الندوة البرلمانية بفضل أصوات الناخبين "التياريين" في انتخابات عام 2022، مؤكدة أن الشعبية للتيار في جبيل كانت وما زالت تطالب بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري لاستعادة المقعد النيابي، الذي اعتبرته "سيعود إلى أصحابه مهما طال تأجيل الانتخابات أو تم تمديد الولاية".





