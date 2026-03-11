الجماعة الإسلامية في لبنان: ننفي استهداف أي من مكاتبنا

استغربت في ما سارعت إليه بعض الوسائل الإعلامية للإعلان عن استهداف مكتب إداري لها في الغارة التي استهدفت في واستشهاد عدد من كوادرها دون التحقق من المعلومات.

اننا في الجماعة الإسلامية نستنكر اولا الاستهداف المتكرر للأراضي كما ننفي استهداف أي من مكاتبنا أو كوادرنا.

ونهيب بالوسائل الإعلامية توخي الدقة، المهنية، والمسؤولية في نشر وتداول الأخبار.

