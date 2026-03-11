تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

رسالة ديبلوماسية بالاسماء: عالجوا وضع الفنادق قبل تحرك اسرائيل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-03-2026 | 02:15
رسالة ديبلوماسية بالاسماء: عالجوا وضع الفنادق قبل تحرك اسرائيل
أفادت تقارير دبلوماسية بأن الدولة اللبنانية تسلّمت من الجانب الاسرائيلي، عبر إحدى السفارات الفاعلة والمعنية في بيروت،  لائحة بأسماء فنادق وشقق فندقية يُشتبه في أنها تؤمّن خدمات إقامة لعناصر من الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى معاونين لبنانيين لهم.
كما تضمنت اللائحة أسماء أشخاص يُعتقد أنهم على صلة بهذه الشبكات، مع طلب واضح من الحكومة اللبنانية بمعالجة هذا الملف سريعاً، قبل أن تقدم إسرائيل على إزالة ما تعتبره خطراً أمنياً، بالطريقة نفسها التي تعاطت بها مع فندق كونفورت في الحازمية وفندق رمادا الحمرا.
ولفت المصدر إلى أن العمل يجري بسرية تامة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية اللبنانية كانت قد بدأت بالفعل بمتابعة هذا الملف والتنسيق يومياً مع عدد من الفنادق. إلا أن القلق لا يزال قائماً من احتمال استخدام جوازات سفر لبنانية مزورة، أو هويات تعود لأشخاص متوفين يجري استخدامها في عمليات التسجيل والإقامة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
