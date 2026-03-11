رسالة ديبلوماسية بالاسماء: عالجوا وضع الفنادق قبل تحرك اسرائيل

أفادت تقارير دبلوماسية بأن تسلّمت من الجانب الاسرائيلي، عبر إحدى السفارات الفاعلة والمعنية في ، لائحة بأسماء فنادق وشقق فندقية يُشتبه في أنها تؤمّن خدمات إقامة لعناصر من الحرس الثوري ، إضافة إلى معاونين لبنانيين لهم.كما تضمنت اللائحة أسماء أشخاص يُعتقد أنهم على صلة بهذه الشبكات، مع طلب واضح من بمعالجة هذا الملف سريعاً، قبل أن تقدم على إزالة ما تعتبره خطراً أمنياً، بالطريقة نفسها التي تعاطت بها مع فندق كونفورت في الحازمية وفندق رمادا الحمرا.ولفت المصدر إلى أن العمل يجري بسرية تامة، مشيراً إلى أن كانت قد بدأت بالفعل بمتابعة هذا الملف والتنسيق يومياً مع عدد من الفنادق. إلا أن القلق لا يزال قائماً من احتمال استخدام جوازات سفر لبنانية مزورة، أو هويات تعود لأشخاص متوفين يجري استخدامها في عمليات التسجيل والإقامة.